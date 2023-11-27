Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP'den 3. kez aday adayı oldu

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP'den 3. kez belediye başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

2014 yılında bu yanan Didim Belediye Başkanlığı görevini sürdüren CHP'li A.Deniz Atabay, CHP'den belediye başkan aday adayı olduğunu duyurdu. CHP Didim ilçe binasında gerçekleşen adaylık tanıtım toplantısına belediye başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, İlçe Kadın kolları başkanı Gülru Uzman Pere, İlçe Gençlik kolları başkanı Süleyman Çulha, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Başkan Atabay konuşması öncesinde CHP Didim İlçe Sekreteri Filiz Korkmaz'a başvuru evraklarını teslim etti. Ardından partililere seslenen Başkan Atabay 2014 yılında bu sürece kadar gurur dolu bir görev yaptığını ifade ederek "Belediye Başkanlığı gerçekten çok onur verici, çok gurur duyucu ve insanı gerçekten çok önemli hissettiren bir görev ama bir o kadar da zor, gerçekten çok zor. Elinizdeki imkanların yeterliliğine bakılıp bakılmadan yetkinizi nerede başlayıp nerede bittiğine bakılmadan ve değişen süreç içerisindeki konjonktürü takip etmeden ama tabii ki bu saydığım şeylerin hepsini normal vatandaşlarımızın takip etmesi bilmesi gerekiyor. 2014 seçimleriyle başlayan bu görev süremiz emin olun ki bu kadar süreç içerisinde hiç de kolay olmadı. Doğal olarak Türkiye'nin geçirdiği afetleri, sıkıntıları bir kenara bırakıyorum. Pandemiyi yaşadık. Daha evvelden terör yaşadık. Bir sürü programımıza o terör bir sürü yatırımımızı o terörlerin yüzünden iptal etmek mecburiyetinde kaldık. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin ne kadar zor şartlar içerisinde ileriye doğru gitmeye çalıştığını, Atatürk'ümüzün bize koyduğu o muasır medeniyetler seviyesine doğru gitmeye çalıştığımızı hepiniz biliyorsunuz. Ne kadar büyük zorluklarla oluyor. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede iktidara gelmek mecburiyetinde olduğunu, bizi bugün yöneten dün yöneten kadrolarda biliyordu. Bizler de biliyoruz. Bizi desteklemeyen herkes de biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin göreve gelme zamanıdır. Çok çalışmamız lazım" dedi.

"Görevin büyüğü küçüğü olmaz"

Başkan Atabay açıklamasının devamında, "Görevin büyüğü küçüğü olmaz. Muhtarlıktan, ilçe başkanlığından, belediye başkanlığından cumhurbaşkanlığına kadar bu görev hepsi kutsaldır. Bu görevleri ve hepsi ülkenin ileriye gitmesi için bir taşın üzerinde taş koymak isteyen bir basamaktır. Bu basamakları tırmanan insanlar yürüyen insanlar, bunun sorumluluğunda olmak mecburiyetindedir. 2014'den bugüne kadar verdiğimiz sözlerin yüzde seksenbeşini tutmuşuzdur. Belki oran vermekte önemli değil. Verdiğimiz sözlerin büyük bir bölümünü tutmuşuzdur, içimizi ne kadar daha ileriye götürürsek ülkemizin ileriye gitmesinde o kadar büyük faydamız o kadar büyük yardımımız ve o kadar fazla aldığımız sorumluluğu ve bu görevi yerine getirmiş oluruz. Yapamadığımız şeyler olmuştur. Söz örnek yapamadığımız şeyler olmuştur. Maddi imkansızlıklardan dolayı olmuştur. Yetki bizde olmadığından dolayı olmuştur. Birçok şekilde olmuş olabilir. Bunların peşinen bilinmesini ve bizim tarafımızdan da görev yapan arkadaşlarım tarafından da ben dahil başta olmak üzere bilindiğini bilmenizi istiyorum. Hiçbir zaman için bu görev süresi içerisinde bakın bütün samimiyetimle söylüyorum, hiçbir zaman için hiçbir vatandaşımıza yalan söylemedim" diye konuştu.

"Yapamayacağımızın sözünü vermedik"

"Yapamayacağım, yapmayı düşünmediğim, daha doğrusu hiçbir şey için söz vermedim" diyerek sözlerine devam eden Atabay, "İlk gün burada aşağıda konuşma yaparken bir tane 4 ayaklı masa, bir tane de iskemle bulmuştuk. O zamana konuşmayı yapmıştık. Belki 100 kişiye yapmıştık. Bugün salonun koridorun ve aşağının dolu olduğunu görüyorum ki çok fazla insan davet ederek bu açıklamayı zaten yapmayı düşünmüyorduk. Ama sağ olun, var olun, hepiniz buralara kadar gelmişsiniz. Valla hepinizden Allah razı olsun, hepinize peşin peşin teşekkür ederim" dedi.

"Harama el uzatmadık"

Başkan Atabay konuşmasının sonunda, "Hiçbir zaman bu görev yaptığım süre içerisinde ve bütün hayatım boyunca da onu da ekleyerek söyleyeyim, harama el uzatmamışımdır Çocuğumun, eşimin, kardeşlerimin ve kendimin boğazından hiç haram lokma geçmemiştir. Bunun altını çizerek söylüyorum, onun için hakkınızı helal edin. Sizden aldığımız güçle ve kendimize olan güvenimizden 31 Mart 2024 seçimlerinde de tekrar şu an aday adayı olduğumu açıklıyorum, sizlerin desteklerinizi bekliyorum. Eksikliklerimizi biliyoruz, üstüne koyarak devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Atabay daha sonra ilçe binası dışında da kısa bir konuşma yaparak katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - AYDIN