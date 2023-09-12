Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Bursa Valisi iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın Valiliği'ne atanan Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Vali Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Başkan Atabay, yeni görevinde kendilerine başarılar diledi.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Bursa Valisi iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın Valiliği'ne atanan Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
Vali Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yeni görevinde kendilerine başarılar diledi.
Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Başkan Atabay, "Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ettik. Misafirperverliğinden dolayı kendilerine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN