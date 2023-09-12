Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Bursa Valisi iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın Valiliği'ne atanan Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Vali Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Başkan Atabay, yeni görevinde kendilerine başarılar diledi.