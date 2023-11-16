Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç AK Parti'den aday adayı oldu

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Belediye Başkanlığı aday adaylık müracaatını AK Parti Devrekani İlçe Başkanlığında yaptı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, aday adaylık başvurusunu yaptı. AK Parti Devrekani İlçe Başkanlığına giden Altıkulaç, resmi başvurusunu yaparak AK Parti'den Devrekani Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

Aday adaylığı başvurusunun ardından açıklamada bulunan Altıkulaç, "31 Mart 2024 Belediye Başkanlığı Seçimleri için aday adaylık resmi müracaatımızı yaptık. Aday adaylığı müracaatımda beni yalnız bırakmayan tüm ekibime, önceki dönem ilçe başkanlarıma, tüm gönül dostlarıma çok teşekkür ederim. Bizleri sıcak ortamda karşılayan İlçe Başkanımız Sayın Hayrettin Melezoğlu ve partimizin tüm kademelerinde görev alan dava arkadaşlarımıza misafirperverliklerinden dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyor, kendimi ve ekibimi önce Allah'a sonra siz Devrekanili hemşehrilerime emanet ediyorum. Aday adaylığı sürecinde tüm dava arkadaşlarımın yardım ve desteklerini bekliyorum" ifadelerine yer verdi. - KASTAMONU