Devlet Bahçeli: Türkiye ve Türk milletinin gelecek ümidi Cumhur İttifakı'dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin ve Türk milletinin gelecek ümidi, geleceğin mimarı MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Bu tarihi ittifak, ahlak ve ruhuyla, Türk ve ' Türkiye Yüzyılı'nı adım adım, aşama aşama inşa ederken; barış, huzur, refah, özgürlük, insan hakları, demokrasi, milli birlik ve dayanışmanın hakim ve havi olması müessir gayemizdir. Terörsüz Türkiye'nin tesis ve tezahürü ise gayemizin taçlanmasıdır" dedi.

MHP'nin 57'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Şanla Şerefle 57'nci Yıl' programı düzenlendi. Programa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk bayrağı motifli, 57'nci yıla atfen 57 gülün yer aldığı tebrik çiçeği programa gönderdi.

'BİZ BU ÜLKEYİ KARŞILIKSIZ SEVDİK'

Programda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği tebrik çiçeği nedeniyle teşekkürlerini iletti. Bahçeli, "Bağımsız vicdanımızla, barışsever zihniyetimizle, insansever, milletsever, vatansever anlayışımızla, Türk tarih ve kültürüne muazzam bağlılığımızla, milli ve manevi değer hükümlerine hasbi ve haysiyetli bağlanışımızla 57 yıllık maziyi geride bıraktık. 8-9 Şubat 1969'un Adana'sında bir kere kalkan üç hilalimiz hamdolsun bir daha inmedi, indirmeye çalışanlara da fırsat verilmedi. On yılların tozunu yuttuk ama hain oyunları yutmadık. On yılların zorluklarıyla test edildik ama milli birlik ve kardeşliğimizin testisini kırdırmadık. Toprak altındaki kökler ağaçları bol meyveli yapmalarına karşılık nasıl ağaçtan bir şey istemiyorsa, biz de kara sevdalı olduğumuz milletimize hizmet etmekten dolayı aynısıyla karşılık beklemedik. Biz sevgimizde hep hasbi olduk. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik" ifadelerini kullandı.

'SİZDEN SİYASİ DÜMENCİ OLUR'

MHP'nin 57 yıllık çizgisini koruduğunu belirten Bahçeli, "Sahte samimiyet maskesi takan turfanda ve tufeyli milliyetçilerin atıp tutmaları, kemiksiz palavraları, kesintisiz parazitlikleri bizim nazarımızda sadece içi boş varil gürültüsünü andırmaktadır. Giden gitmiştir, satan satmıştır, dönen dönmüştür, cüruf cevherden ayıklanmıştır. Kabuk gitse de işte öz buradadır, davasını namus bilen inanmış yürekler buradadır, serdengeçtiler buradadır, 'Çankaya yokuşunda balam Asya'nın bozkurtları' marşını kalpten söyleyenler buradadır. Bizim ne olduğumuzu soranların unutkanlığın veya inkarın pençesine düştükleri de maalesef açıktır. Biz, ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçileriyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler, peki siz kimsiniz? 'Liberal' desem değilsiniz, 'Muhafazakar' desem değilsiniz, 'Demokrat' desem yine değilsiniz, olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur. 57 yılın farklı kulvarlarında kervanımızda olsa da ilk fırtınada oraya buraya kaçışanlar tercihini yapmışlardır" diye konuştu.

Bahçeli, Türkiye'nin yalnızca bir coğrafi bölge olmadığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibinin Türk milleti olduğunu ifade ederek, "Türk milleti doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzez ve muazzam bir ailenin beşeri timsalidir. Türkiye'nin ve Türk milletinin gelecek ümidi, geleceğin mimarı MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Bu tarihi ittifak ahlak ve ruhuyla, Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nı adım adım, aşama aşama inşa ederken barış, huzur, refah, özgürlük, insan hakları, demokrasi, milli birlik ve dayanışmanın hakim ve havi olması müessir gayemizdir. Terörsüz Türkiye'nin tesis ve tezahürü ise gayemizin taçlanmasıdır" dedi.

'TÜRKİYE DÜNYANIN AĞIRLIK MERKEZİDİR'

Milli dayanışmayı güçlendirmek için vatani ve medeni ahlakın yanı sıra mesleki ahlakı yükseltmenin önemine işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu tür dayanışmanın kuvvetlenmesi için önce iş bölümünün ortak vicdana sahip bir toplum içinde gerçekleşmesi şarttır. Toplumsal düzen ve ilerleme, milli birlik ve bağımsızlık ancak milli dayanışmayla var olacaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin yakalanması milli dayanışmanın dinamizmi ve direnciyle hayat bulacaktır. Bundan sonra da Terörsüz Bölge hedefine vasıl mümkün olacaktır; çünkü Türkiye sadece bölgemizin değil dünyanın ağırlık merkezidir. Bütün gelişmelerin istikamet ve ibresi Türkiye'yi işaret etmektedir. Huzurlu, güvenli, müreffeh, barış ve kardeşlikle teçhiz edilmiş bir Türkiye, dünyanın denge ve düzen anahtarıdır. Türkiye ve Türk milletini yeryüzünden çekip çıkarınız, geriye sadece güneş etrafında dönüp duran, beşeri ve medeni değerleri kaybetmiş bir gezegen kalacaktır."

'CUMHURİYET'İN YAPISINI TARTIŞMAYA AÇMAK, İHANETTİR'

Bahçeli, MHP'nin Türkiye'nin milli birliğinin tehlikeye düşmesi durumunda bedel ödemeye hazır olduğunu söyleyerek, "57 yılın tecrübesi ve düşünce zenginliğiyle herkesi uyarıyorum; Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir. Bunun adı da ihanettir. Türkiye'nin milli değerlerine ve çıkarlarına yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade, MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Bugüne kadar yaptığımız bütün tespit ve uyarıların doğru ve yerinde olduğu yaşanan gelişmelerle somut olarak ortadadır. Haklılığımız milli vicdanda tescillidir. Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu bu hassas dönemde sergilediğimiz ilkeli tutum ve yüksek sorumluluk ve sağduyulu anlayış, MHP ve Cumhur İttifakı'nın milli ve manevi değerlerin odağı ve milli çıkarların şaşmaz muhafızı olduğunu göstermiştir. Şu hususu da tam bir inançla ifade etmeliyim ki, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kuvveden fiile geçmesiyle, düşünce zemininden pratik siyasi eyleme dönüşmesiyle MHP toplumsal siyasetin merkezi olduğunu ibra ve ispat etmiştir. Birilerinin merkez olma iddiaları boşa düşmüştür. Onların bize benzeme çabaları beyhude bir emekten başka bir şey değildir. Kopya hiçbir zaman aslın önüne geçemeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.