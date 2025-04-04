Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı
28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarı başında düzenlenen anma töreni katılmadı. Tören devam ederken MHP kaynaklarının katılacağını açıkladığı Bahçeli'nin programa katılıp katılmayacağı konusunda net bir açıklama da yapılmadı.
MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başladığı bildirilse de, Bahçeli'nin törene katılmadı.
HİZMET BİNASI AÇILIŞINA KATILACAK
Bahçeli'nin bugün saat 13.00'te Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılması öngörülüyor.
SADECE MHP MEDYA EKİBİ GÖRÜNTÜ ALABİLECEK
Açılışta yalnızca MHP medya ekibinin görüntü almasına izin verilecek.
Kaynak: Haberler.com / Politika