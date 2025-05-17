Devlet Bahçeli'den canlı yayınına dikkat çeken mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı televizyon programına "Barış tek kanatlı bir kuş değildir" mesajını gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli attığı adımla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın kendini fesih etme ve silah bırakma kararıyla yeni bir aşamaya geçildi.

CANLI YAYINA MESAJ GÖNDERDİ

Siyasetin de bir numaralı gündemi haline gelen gelişmelere ilişkin Devlet Bahçeli, yeni bir mesaj verdi. HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Habertük televizyonunda katıldığı programın yayına, Bahçeli tarafından bir mesaj ulaştırıldı.

"BARIŞ TEK KANATLI BİR KUŞ DEĞİLDİR"

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in Bahçeli adına gönderdiği mesajı, program moderatörü Hülya Hökenek okudu.

Özdemir aracılığıyla gönderilen mesajda, Bahçeli "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugün geldiğimiz fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yok" ifadelerini kullandı.