Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'ın Türklük açıklamalarına sert tepki: Türklüğü Anayasa'dan çıkarmak cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türklüğü Anayasa'dan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak? Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir?" dedi.

Önceki günlerde partisinin genel merkezinde Temel Haklar Eylem Planı'nı açıklayan Babacan'ın, Türklük önerisi tartışma yaratmıştı. Bahçeli konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"LONDRA TEFECİLERİNDEN İLHAM ALAN" İFADESİ

Bahçeli Ali Babacan'a yönelik, "Londra tefecilerinden, New York bankerlerinden ilhamını alıp, İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin günümüz ayağına talip olan DEVA Partisi'nin başındaki zat anayasayının 66. maddesini tartışmaya açma cüreti göstermiştir. Açıkladığı Temel haklar planı sömürgeciliğin siparişidir. Selamsız sabahsız Babacan, anayasamızın 66. maddesini çağımızın gereği olarak kapsayıcı bir anlayışla ele almayı teklif etmiştir. Anayasanın 66. maddesi, Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür, Türk ananın veya babanın çocuğu Türk'tür, hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan hiçbir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

"CESEDİMİZİ ÇİĞNEMENİZ GEREKİYOR"

DEVA'sı derdine kafi gelmeyen bu tulumba partisinin kurumsal iletişim başkanı da 'Türklüğü çıkarıyor musunuz' soruna 'Doğru' cevabını vermiştir. CHP'den, İYİ Parti'den ses çıkmamıştır. Bu başkanı Türklüğün nesi rahatsız etmektedir? Türklüğü Anayasa'dan çıkarmak cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak? Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir?" sözleri ile tepki gösterdi.

CHP'YE TÜRK BAYRAĞI ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Bahçeli ayrıca CHP'ye de yüklendi. "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan bölücünün parti genel merkezinde Türk bayrağını kaldırması sadece skandal değil suçtur, cinayettir" diyen Bahçeli, "Bunlar bayraksızdır, bunlar milliyetsizdir, bunlar cibilliyetsizdir. Türklüğü Anayasa'dan ayıran şerefsiz henüz anasından doğmamıştır. Allah muhafaza ellerine fırsat geçerse Türkiye'yi emperyalizmin kursağına teslim etmeleri kaçınılmazdır. Bu azgın tehdide seyirci kalamayız. Bu alçak teşebbüse sabır gösteremeyiz." açıklamalarında bulundu.

ALİ BABACAN NE DEMİŞTİ?

Babacan, "Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür" hükmünü taşıyan anayasanın 66. maddesine işaret etti. Güçlü bir vatandaşlık anlayışı gerektiğini savunan Babacan, "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.