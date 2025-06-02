DEVA Partisi'nden Metin Gürcan tepkisi: Kara propaganda yürütülmektedir

DEVA Partisi'nden Metin Gürcan tepkisi: Kara propaganda yürütülmektedir
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DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın casusluk suçlamasıyla hapis cezası alması sonrası DEVA Partisi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır. Durum böyle iken bu kara propagandaya devam edilmesini basın ahlak ve ilkeleriyle tutarlı bulmuyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

DEVA Partisi, parti kurucularından Metin Gürcan'ın casusluk suçundan hapis cezası almasına ilişkin yaptığı açıklamada "Kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır" dedi.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

16 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme eski asker ve akademisyen Gürcan'ı "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

DEVA PARTİSİ'NDEN TEPKİ

Gürcan'a verilen hapis cezasını ardından DEVA Partisi, yaptığı açıklama ile Gürcan'ın uzun süre önce parti üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Bugün yazılı ve görsel medyada Metin Gürcan üzerinden partimizi yıpratmaya yönelik bir kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır. Durum böyle iken bu kara propagandaya devam edilmesini basın ahlak ve ilkeleriyle tutarlı bulmuyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

DEVA Partisi'nden Metin Gürcan tepkisi: Kara propaganda yürütülmektedir

METİN GÜRCAN KİMDİR?

Metin Gürcan, 1998-2014 yılları arası TSK'nın değişik birimlerinde çalıştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da görev yaptı. Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 arası ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı.

Ocak 2015'te kendi isteğiyle emekli oldu. Şu anda Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda doktora tezini yazan Gürcan'ın Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çatışmanın değişen doğası, terörizm, ayaklanma ve ayaklanmaya karşı koyma, sivil asker ilişkileri, dış politika ve askeri strateji konularında yayımlanan pek çok akademik makalesi bulunuyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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