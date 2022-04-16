DEVA Partisi, üyelik şartı ile vatandaşlara erzak dağıttı
Haberler.com - Emre İliksiz - Politika
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İstanbul'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıtan DEVA Partisi'nin söz konusu yardımı partiye üye olma şartıyla yapması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntülerde vatandaşların partiye üye olarak erzak kolisi alması ile birlikte görevli bir kişinin "Arkadaşlar ben sizi DEVA Partisi'ne üye yapıyorum kabul ediyor musunuz?" demesi kameraya yansıdı.
AK Parti'den ayrılan Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde vatandaşlara erzak kolisi dağıttı.
PARTİYE ÜYE OLMA ŞARTI
Esenyurt'un Hürriyet mahallesindeki Yunus Emre Sağlık Ocağı önünde gerçekleştirilen dağıtımın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaşlara kolileri dağıtılmadan önce partiye üye olma şartı koşulması dikkatlerden kaçmadı.
"SİZİ ÜYE YAPIYORUM, ONAYLIYOR MUSUNUZ?"
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçtaki görevli bir kadının, toplanan vatandaşlara "Arkadaşlar ben sizi DEVA Partisi'ne üye yapıyorum kabul ediyor musunuz?" demesi kameralara yansıdı.