Kahramanmaraş milletvekili İrfan Karatutlu'dan partisinden istifa açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karatutlu, sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Karatutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadesini kullandı.

