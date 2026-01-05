Kahramanmaraş milletvekili İrfan Karatutlu'dan partisinden istifa açıklaması Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Karatutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadesini kullandı.