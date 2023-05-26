DEVA Partisi, CHP'den 5 vekil daha istiyor

Milletvekili Genel Seçimleri'ne CHP listesinden giren DEVA Partisi, yeni dönemde TBMM'de 15 vekil ile temsil edilecek. Bu durum siyaset sahnesinde CHP adına eleştirilere neden olurken; kulislerde ise DEVA Partisi'nin kendi grubunu kurmak istediği ve bu nedenle de CHP'den 5 vekil daha istediği konuşuluyor.

Türkiye 14 Mayıs pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı.

CHP LİSTESİNDEN GİREN PARTİLER 39 VEKİL ÇIKARDI

Genel seçimlerde AK Parti yüzde 35.61 ile TBMM'ye 268 vekil soktu. Yüzde 25.33 oy alan CHP ise Meclis'te 169 vekil ile temsil edilecek. Seçime CHP listesinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ise 39 vekil çıkarabildi.

DEVA'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 vekil çıkarırken bu durum bazı kesimlerce eleştirildi. Bu partilerin CHP'den ayrılarak partinin vekil sayısını düşürebileceği kulislerde konuşulurken başka bir iddia daha ortaya atıldı. HaberTürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın edindiği bilgiye göre DEVA'nın, 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek diğer partilerin kendi çatısı altında toplanmasını isteyebileceği öğrenildi.

5 VEKİL DAHA TALEP EDİYORLAR

Öte yandan kulislerde DEVA yöneticilerinin de bu yönde açıklamalarda bulunduğu ve CHP'nin 5 vekil desteği daha vermesiyle, 20 vekil sayısı ile tek başlarına da grup kurabilme planları yaptığı konuşuluyor.