DEVA Partili Esen: Tasarruf tedbirleri acilen çocukların üzerinden kaldırılmalı

Yeni yasama dönemi açılışını Meclis bahçesinde gerçekleşen canlı yayınlarla takip eden Haberler.com ekibinin konukları arasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen de yer aldı. Esen, vatandaşın asıl gündeminin Anayasa ya da erken seçim olmadığını belirterek okullarda yaşanan sorunları vurguladı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin "Ufukta erken seçim var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ne erken seçim ne Anayasa vatandaşın gerçek gündemi değil. Yapılan anketlerde özellikle Anayasa'nın ilk 20'ye bile girmediğini görüyorsunuz. Erken seçim de vatandaş açısından bakıldığında "Daha yeni seçimden çıktık, ne gerek var?" denilebilecek bir boyutta. Vatandaş olarak şunu düşünürüm; her bir seçim masraf. Hiçbir vatandaş erken seçim olsun diye oyunu kullanmaz. Aslında bizim TBMM'de milletin aklı ve gönlüyle hareket etmemiz lazım. Millet bize güvenip oyunu kullandıysa iktidar da muhalefet de üzerine düşeni yapacak. Milletvekilleri de milletin güncel sorun ve ihtiyaçlarını çözmek için harıl harıl çalışacak. Bu ülke bu kadar ağır çoklu krizlerle, ekonomik krizlerle mücadele ederken milletin gündemi acaba erken seçim mi?"

"OKULLAR KONUSUNDA BELEDİYELERLE BAKANLIKLAIRN GÜÇ SAVAŞI YAŞANIYOR"

Esen, "Benim gündemimde okullarda yaşanan hijyen sorunu var, çocukların okula gitme konusunda aidiyetlerini yitirmeleri var. Velilerin gelirleriyle giderlerini denkleştirememeleri var. Okullarımız pis, temizlenemiyor. Temizlemek isteyen belediyelere engel olunuyor. Belediyelerle bakanlıkların güç savaşı yaşanıyor. Milletin sorunlarının çözümüne yönelik hareket edilmesi gerekirken siyasi çekişmelere alan oldu okullar." dedi.

"AŞI TEDARİK ZİNCİRİNDE KIRILMA OLDU"

Soru önergesi verdikleri aşı tedarik konusuna da değinen Esen, "Aşı tedarik zincirinde bir kırılma oldu. Sayıştay raporlarında, bir tedarikçi gerekli bütçelemeyi yapamadığı için aşıların gelmesi engellenmiş. Aşıların gelmemesi demek, düzenli yapılan aşıların çocuklara yapılamaması demek. Bu da okullardaki hijyen sorunuyla bir araya geldiğinde çok ciddi bir sağlık sorununu ortaya çıkarıyor. Acilen bu kamu tasarruf tedbirlerinin çocukların üzerinden kaldırılması gerekiyor. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'nın iş birliği halinde çocuklara ve gençlere çözüm üretmeleri gerekiyor. Bütçede çocuklar öncelikli olmalı ki bu ülkenin geleceği sağlıklı ve umut dolu olabilsin." ifadelerini kullandı.