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DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor

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DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM'de ortak grup kurmak için çatı partisi kurma kararı aldı. Milletvekillerinin tamamı yeni birleşime onay verirse çatı partisi Meclis'te 34 milletvekili ile temsil edilecek.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, çatı partisi kurarak TBMM'de ortak grup kurma kararı aldı.

DEVA, GELECEK VE SAADET BİRLEŞİYOR

DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin görüşmelerinden sonuç çıktı. Üç parti TBMM'de birleşerek çatı partisi kurma kararı aldı. Çatı partisi TBMM'de ortak grup kuracak.

34 MİLLETVEKİLİ İLE TEMSİL EDİLECEKLER

DEVA Partisi'nin 15, Gelecek Partisi'nin 10, Saadet Partisi'nin 9 milletvekili bulunuyor. Fire olmaz ise çatı partisi mecliste 34 milletvekili ile temsil edilecek.

DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor

NE OLMUŞTU?

Saadet Grubu, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin, 2023 yılında TBMM'de kurmuş olduğu, 20 milletvekilinin yer aldığı, meclis çatısı altındaki altıncı büyük grup. 12 Aralık 2023'te, Saadet Partisi'nden Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşıp, 14 Aralık Perşembe günü hayatını kaybedince, teknik olarak milletvekili sayısı 19'a düşen Saadet Grubu dağılma tehlikesiyle yüzleşti. Fakat ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Grubu'na katılınca dağılma tehlikesi de sona ermiş oldu.

LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞMELER OLUYORDU

Gelecek Partisi ile DEVA Partisi arasında, yaz aylarında heyetler arasında yürütülen görüşmeler, Eylül 2024'e gelindiğinde liderler düzeyine taşındı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinden aldığı yetkiyle, 19 Eylül Perşembe günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşmanın dört saat sürdüğü, iki genel başkanın "birleşme görüşmelerinin sürdürülmesi" yönünde ortak kanaatte bulunduğu belirtildi.

İki parti, 14 Mayıs 2023 tarihli genel seçimlerden sonra Meclis'te ortak bir grup hayaliyle bir araya gelmiş, fakat bu görüşmelerden sonuç alınamamış ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı'ndan ortağı olduğu Saadet Partisi ile Meclis'in altıncı grubunu kurmuştu.

DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFA null:

hahaah denemeye devam

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Haber YorumlarıJokerAllame:

yiye yiye doymayanlar

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