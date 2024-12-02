Üye Girişi
Haberler
Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teğmenlerin kılıçlı yemin töreniyle ilgili ilgili değerlendirmelerde bulunan BBP lideri Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu. Destici bu soruya "Bu soru doğru bir soru değil. Tarihimizdeki bütün komutanlarımız, hepimiz kimin askeriyiz? Müslüman Türk milletinin" şeklinde cevap verdi.

Konuk olduğu KRT ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, büyük tartışma yaratan teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ MİSİNİZ?"

Sunucu Sinan Onuş o anlarda Destici'ye "Peki siz Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye sordu. Bunun doğru bir soru olmadığını ifade eden Destici, "Bir kere Mustafa Kemal Paşa da, Atatürk de, Fatih Sultan Mehmet Han, Alparslan da; efendim tarihimizdeki bütün komutanlarımız, hepimiz kimin askeriyiz? Müslüman Türk milletinin. Bir dönem Osmanlı, öncesi Selçuklu, daha öne gidersen Hunlar, Göktürkler ve Uygurların askeriyiz biz" ifadelerini kullandı.

"ASİL VE NECİP TÜRK MİLLETİNİN ASKERİYİZ"

Açıklamasının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir Osmanlı paşası olduğunu vurgulayan Destici, "Mustafa Kemal Paşa da Osmanlı döneminde Osmanlı paşasıydı. Daha doğrusu askeriydi. Türkiye Cumhuriyeti devletinde de onun paşası ve askeriydi. Ben müslüman Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin askeriyim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün mensuplarının olduğu gibi. Türk milletinin her bir ferdinin olduğu gibi. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve asil ve necip Türk milletinin askeriyiz" şeklinde konuştu.

Mustafa Destici'ye
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu
img

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
img

Canlı yayında Arda'dan özür diledi
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıGözcü null:

doğru söylemiş

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

adamsın destici adam

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Asil ve necip türk milletinin yüzde altmışından fazlası yoksulluk sınırının altında söylenenler hiç inandırıcı değil

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

Türk milletinin askeri olmadığı kesin. bu olsa olsa suri milletinin askerdir.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Çevir kazı yanmasın . Nabza göre şerbet . Sana Mustafa Kemal'in askeri misin diye sorulmuş , Müslüman Türk milletinin askeriyiz demek cevap mı oldu yani ? Müslüman olmayan Türk milleti de var onlar ne olacak ? Abiciğim , Destici kardeş ( Benim yaşıtım )biz Mustafa KEMAL'İN askerleriyiz .

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet zengin:

ne zoruma gidiyor bu herif maaş alıyor ya bu milletten o zoruma gidiyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDamla Sengul:

kışlık kuzuyu almış kafası rahat

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇetin Civelek:

Tebrikler Akıllı ve doğru cvp vermiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Roma Atalanta, Sevilla Osasuna ve Porto Casa Pia maçları neden yayınlanmıyor, kanalları mı değişti? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kalpazan CANLI izle! 2 Aralık Pazartesi Kalpazan 7. bölüm SON BÖLÜM full HD izle! Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Pazartesi hangi diziler var? 2 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Uzak Şehir 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 4. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! G. I. Joe Snake Eyes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G. I. Joe Snake Eyes filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.