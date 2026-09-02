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Destici, Ukrayna Büyükelçisi Celalov ile bir araya geldi

Destici, Ukrayna Büyükelçisi Celalov ile bir araya geldi
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celalov ve Müsteşar Denys Zolotarov ile bir araya geldi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celalov ve Müsteşar Denys Zolotarov ile bir araya geldi.

BBP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Destici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Rusya'nın saldırgan tutumunu başından beri kınıyoruz. Kabul edilebilir olarak görmüyoruz. Çünkü Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız. Dolayısıyla Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından bir an önce çekilmesini ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımasını arzu ediyoruz. Savaşın bitmesini arzu ediyoruz. İnsanların, çocukların, sivillerin ölmemesini arzu ediyoruz. Bölgemizde, Karadeniz'imizde istikrar istiyoruz, huzur istiyoruz, barış istiyoruz" dedi.

'SALDIRGAN TARAF UKRAYNA DEĞİL'

Ukrayna'nın da savaşın sona ermesini istediğine inandığını ifade eden Destici, "Zaten burada saldırgan taraf Ukrayna değil. Ukrayna'nın topraklarına saldırıldı. Ukrayna'nın toprakları işgal edildi ve Ukrayna halkı ile beraber ordusu büyük bir direnç ortaya koydu. Büyük bir mücadele ortaya koydu. Topraklarının da ülkesinin de önemli bir kısmını korudu, muhafaza etti. Canı pahasına, askerlerinin, insanların canı pahasına bu mücadeleyi de 4 yıldan fazla bir süredir yılmadan devam ettirdi. Bu da takdire şayan bir mesele" diye konuştu.

Destici, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili soruya, "Ukrayna tarafının Türk gemilerine kasti saldırı gerçekleştirdiğini düşünmüyorum. Böyle bir şeye ihtimal de vermiyorum. Ukrayna Türkiye'nin dostudur. Türkiye de Ukrayna'nın dostudur" dedi.

'KARADENİZ'İN TİCARET DENİZİ OLMASINI İSTİYORUZ'

Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Türkiye ve Ukrayna arasındaki sorunların mutlaka çözüleceğini belirterek, "Çünkü emin olunuz ki Ukrayna da Türkiye gibi bölgemizde barışın hakim olmasını ve Karadeniz'in bir ticaret denizi olmasını çok istiyor. Yakın zamanda siz Zafer Bayramı'nı kutladınız. Biz de inşallah Ukrayna'da zafer günleri geçirmeyi çok istiyoruz. Bugünü yakınlaştıran bütün ortaklarımıza çok minnettarız. Gerçekten Türkiye, milletini çok iyi anlıyor. Düşmanlara karşı nasıl bir mücadele verilmesi ve devletini, öz milletini korumak için nasıl bir mücadele yürütülmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Bu mücadelede başka bir yol olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Geride kalan tek seçenek, düşmana karşı mücadele etmektir" ifadelerini kullandı.

'SİLAHLARI SUSTURMAYA HAZIRIZ'

Celalov, Ukrayna'nın müzakerelere ve barış sürecine hazır olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Vladimir Zelenskiy'nin de ifade ettiği üzere, bugün gerekirse silahları susturmaya hazırız. Eğer her iki taraf da bir masaya oturup müzakerelere başlamaya hazır olursa, biz de barış sürecini sürdürmeye hazırız" diye konuştu.

'RUSYA'YA PARA KAZANDIRMAK İSTEYENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Karadeniz'de Türk gemilerini hedef olarak görmediklerini söyleyen Celalov, "Karadeniz'de savaş bölgesinde risk altında kalmamak için Dışişleri Bakanlığı ile görüştük. Bölge savaş alanı olduğu için çok riskli. O sebeple Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından 'Bu gemiyi vuracağız' diye bir karar yok kesinlikle. Ama Rusya'ya para kazandırmak ve bu paralarını Ukrayna'ya karşı kullanmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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