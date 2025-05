Destici: PKK ile mücadele zaferle sonuçlanmıştır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye, terör örgütüne karşı yılmaz bir mücadele verdi. Bu mücadele de zaferle sonuçlandırıldı. Türkiye sınırları içerisinde terörist kalmamıştır. ya Suriye'nin kuzeyine gitmişlerdir, ya Irak'ın kuzeyine kaçmışlardır ya da Avrupa'da soluk almışlardır. Terör örgütü gelinen noktada bir mecburiyet hasılıyla silahları bıraktığını ve kendini fesih ettiğini açıklamak zorunda kalmıştır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Destici, toplantıda Pkk'nın kendini feshetmesi, Pakistan-Hindistan arasındaki çatışmalar ve Ukrayna-Rusya arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pakistan, Hindistan arasındaki 'Keşmir bölgesinde' 22 Nisan'da bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini hatırlatan Destici, "Hindistan hemen bizim kardeş ülkemiz Pakistan'ı bu terör saldırısından sorumlu tutarak savaş ilan etti ve suyunu kesti. Pakistan bu suçlamayı reddederek uluslararası bir soruşturma komisyonu istedi. Hindistan buna yanaşmadı çünkü onun niyeti gerçeklerin ortaya çıkması değil, bir sebep olarak Pakistan'a saldırmak. Neticede bunu yaptı. Beklemediği bir cevap aldı ve sahada mağlup oldu. Savaş, şu anda bir ateşkese ve müzakere sürecine dönüştü. Bundan da memnunuz. Terör ve şiddet kimden gelirse gelsin ve kime bunu kabul etmiyoruz. Elbette ki savaş yerine barışı tercih ediyoruz. 'Bizim yerimiz kardeş ve dost ülke Pakistan'ın yanıdır' dedik. Bugün de aynı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA İNSANLIĞA HİZMET ETMİŞTİR'

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın parti olarak gündemlerinde olduğunu belirten Destici, "15 Mayıs'ta İstanbul, belki Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri heyetinin ve Türkiye'nin de arabulucu olarak katılacağı bir zirveye ev sahipliği yapacak. Türkiye başından beri Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın tarafı olmamış, dengeli ve doğru bir politika yürütmüş kapıları her iki ülkeye de kapatmamış ve bu sayede de hem özellikle pandemi döneminde dünyanın bu buğday ihtiyacının giderilmesi başka olma göre pek çok noktada insanlığa da hizmet etmiştir. Ara ara sağlanan ateşkeslerde de Türkiye önemli bir rol oynamıştır. ABD' de başkanlık değişiminden sonra Trump'ın ısrarla Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitirilmesi noktasında vurgusu vardır. ABD, bunu karşılıksız yapmamıştır, Ukrayna'nın nadir elementlerine çökmüştür. Şimdi bu barış görüşmesinin hem Ukrayna, Rusya, hem ülkemiz hem de bütün dünya insanlığı açısından hayırlı olmasını ve barışın tesis edilmesine, savaşı sona erdirecek bir noktada neticelenmesini arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Pkk'nın aldığı fesih kararını da değerlendiren Destici, "40 yıldan fazla bir süredir hain, kanlı ve dünyanın her noktasında her ülkesinde suç sayılan her türlü melaneti işlemiş bir terör örgütüyle mücadele edildi. Türkiye, terör örgütüne karşı yılmaz bir mücadele verdi ve bu mücadele de zaferle sonuçlandırıldı. Bu zafer, mücadele yoluyla elde edilmiştir. Türkiye sınırları içerisinde terörist kalmamıştır. ya Suriye'nin kuzeyine gitmişlerdir, ya Irak'ın kuzeyine kaçmışlardır ya da Avrupa'da soluk almışlardır. Terör örgütü gelinen noktada bir mecburiyet hasılıyla silahları bıraktığını ve kendini fesih ettiğini açıklamak zorunda kalmıştır. Terör örgütü ve yandaşları, paydaşları ve aralarındaki hain destekçileriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçleri tarafından, askerimiz polisimiz tarafından kesin bir yenilgiye uğratılmıştır. Büyük Birlik Partisi olarak bu zaferin hain terör örgütüne karşı amansız mücadelenin isimli ve isimsiz kahramanlarına hassaten, fotoğraflarını gördüğünüz Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan şehit Emniyet Amiri Fatih Özdil'e ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan şehit Binbaşı Zafer Kılıç'a ve tüm şehitlerimize ithaf ediyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerinde bulundu.

Destici, "Terör örgütü PKK silah bırakacak ve kendini fesih edecek fakat bu karar terör örgütünün diğer uzantıları olan; KCK, PYD, YPG unsurlarını kapsamıyor. Dolayısıyla terör örgütü topyekun silah bırakmıyor. Bu gerçeği görmemezlikten gelemeyiz. Örgüt silahlı mücadelenin geldiği çıkmazı görerek devletimiz karşısında, Türkiye sınırları içinde diz çökmüş, siyasal alanda ise pozisyon almaya çalışmaktadır. Bu dönüşüm bir çözüm değil, bize göre örgütün stratejik bir manevrasıdır. Bölücü zihniyetin meşrulaşması, milletimizin birliği ve ülkemizin bütünlüğü için büyük bir tehdittir. 'Demokratik çözüm' adı altında dayatılmaya çalışılan şey Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden vazgeçmiştir. Yani siyasi ve etnik bölücülüktür. Şunu da biliyoruz ki siyasi ve etnik bölücülük silahlı mücadeleden daha tehlikeli sonuçlarla bizi karşı karşıya bırakabilir. Buna karşı da elbette ki devletimiz tedbirli olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ve milletimiz terörle mücadelede geride bıraktığı 50 yıla yaklaşan tecrübeyle aynı komplolarla bir kez daha karşılaşmamak için dikkatli ve tedbirli olmak mecburiyetindedir" diye konuştu.