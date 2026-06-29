Haberler

BBP Lideri Destici'den İstanbul Barosu'nun LGBTİ+ Pankartına Sert Tepki

BBP Lideri Destici'den İstanbul Barosu'nun LGBTİ+ Pankartına Sert Tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Barosu'nun 'LGBTİ+ hakları insan haklarıdır' yazılı pankart asmasını eleştirerek, baronun sapkınlığa sahip çıktığını ve zihniyetinin belli olduğunu söyledi. Destici, ayrıca ABD-İran gerilimine de değindi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Barosu'nun binasına 'LGBTİ+ hakları insan haklarıdır' yazılı pankart asılmasına ilişkin, "Bu baronun zihniyeti belli, yönetimi ve yönetimin zihniyeti bellidir. İstanbul Barosu sapkınlığa sahip çıkmıştır. Demek ki bir sapkınlık özentisi taşımaktadırlar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas ziyareti kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Hakan Sezerer ile bir araya gelen Destici, burada basın toplantısı düzenledi. ABD ile İran arasında yaşanan gerilime değinen Destici, "ABD bir anlaşma imzalar. Akşam o anlaşmayı bozabilir. Çünkü bunun hesabını ABD'ye dünyada soracak bir güç yok. Olmadığı için külhanbeyi gibi davranmaktadır ve ABD başkanı zaten normal birisi değil. Ne zaman, nerede, hangi tepkiyi vereceği tahmin edilemeyen birisidir. Onun için bu anlaşmanın uzun sürmeyeceği belliydi ve neticede Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye isabet eden bir mermi bahane edilerek anlaşma bozuldu ve İran tekrar vurulmaya başlandı. Onun için burada ABD, İsrail'le birlikte talepleri koşulsuz, şartsız kabul edilinceye kadar bu süreci gelgitlerle devam ettirecektir" dedi.

'İSTANBUL BAROSU'NUN ZİHNİYETİ BELLİ'

İstanbul Barosu'nun binasına 'LGBTİ+ hakları insan haklarıdır' yazılı pankart asılmasına ilişkin Destici, "Bu baronun zihniyeti belli, yönetimi ve yönetimin zihniyeti bellidir. PKK devleti bölmeye çalışır, askerimizi, polisimizi şehit eder bunlar PKK'nın safında yer alır. Avrupa Birliği Türkiye aleyhine rapor açıklar bunlar onun yanında durur. Türkiye Kıbrıs'ta Rum Kesimi veya Yunanistan ile karşı karşıya gelir bunlar Rum ve Yunan tezlerinin yanında yer alır. Bütün bunlar ortadayken bunların biz İslam ahlak ve inancının, Türk kültürünün yanında durmasını beklemek zaten hayalcilik olur. Bunlar evrensellik adı altında, insan hakları adı altında, bireysel hak ve özgürlükler adı altında sapkınlığa sahip çıkmaktadırlar. İstanbul Barosu sapkınlığa sahip çıkmıştır. Demek ki bir sapkınlık özentisi taşımaktadırlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz

Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar