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Destici'den Suriye açıklaması: Türkiye, kontrolündeki bölgelerden geri adım atmamalı

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BBP Lideri Mustafa Destici, Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybetmesi hakkında, "Türkiye kontrolündeki bölgelerden asla bir adım bile geri adım atmamalıdır. Ne pahasına olursa olsun Türkiye, PKK-YPG-PYD'ye herhangi bir bölge verdirtmemeli ve Türkmen gruplar başta olmak üzere, bugüne kadar Suriye'de birlikte yol yürüdüğü gruplara sonuna kadar sahip çıkmalıdır." dedi.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesiyle Beşar Esad rejimi kontrolü kaybetti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Türkiye'nin sınırında yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Orta Doğu'da hiçbir gelişmenin plansız gerçekleşmeyeceğini ifade eden Destici, "Belli oldu ki Suriye'de büyük ihtimalle rejim düşüyor." dedi.

"TÜRKİYE KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDEN GERİ ADIM ATMAMALI"

Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerden bir adım bile geri atmaması ve ne pahasına olursa olsun PKK-YPG-PYD'ye herhangi bir bölge verilmemesi gerektiğini ifade eden Destici, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da hiçbir gelişme "plansız" ve "projesiz" gerçekleşmez. Planı ve projeyi ise gerçek oyun kurucular yapar. Tıpkı çocukluğumuzda "topun sahibinin istekleri"nin istikametinde oynanan mahalle maçları gibi. Bu haseple; belli oldu ki, Suriye'de büyük ihtimalle rejim düşüyor. Bu aşamada, Türkiye kontrolündeki bölgelerden asla bir adım bile geri adım atmamalıdır. Ne pahasına olursa olsun Türkiye, PKK-YPG-PYD'ye herhangi bir bölge verdirtmemeli ve Türkmen gruplar başta olmak üzere, bugüne kadar Suriye'de birlikte yol yürüdüğü gruplara sonuna kadar sahip çıkmalıdır. Bölgedeki Türkmen nüfusu mutlaka koruma altına alınmalıdır. Hatay başta olmak üzere, güney sınırlarımız her türlü dış müdahalelere kapalı hale getirilmelidir. En üst düzeyde sağlanacak güvenlikle sınırlarımızın her iki tarafı muhafaza edilmelidir."

Destici'den Suriye açıklaması: Türkiye, kontrolündeki bölgelerden geri adım atmamalı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kuzuyu buduylan alan değil mi bu arkadaş.Kestiği ahkamı dinleyen olsa...

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

sen önce içerde adaleti, birliği düzeni kur.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıPerwer:

İsmi var cismi yok partisinin torpilli ve torpilci genel başkanını ikide bir ne diye buraya haber konusu yapıyorsunuz?

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıGökhan Ccc:

harika fikir söylemiş kimsenin bilmediği düşünce ??

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

Tamam

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

İş olsun diye konuşuyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHazım Ataman:

?? hdleşdlfndndb

Yorum Beğen0
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