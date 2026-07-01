BBP Lideri Destici: 'Sen Benim Kutsalıma Dil Uzatırsan, Biz O Dili Koparırız'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ölü Deniz isimli stand-up gösterisine ilişkin, "Herkes stand-up yapabilir; siyasileri toplumsal olayları mizah konusu yapabilir. Ancak bu milletin kutsallarına dil uzatamaz. Sen benim kutsalıma dil uzatırsan, biz o dili koparırız" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. BBP lideri Destici konuşmasında, "Türkiye hem anavatanda yani vatanımızın kara parçası üzerinde hem de mavi vatanda denizlerimizde hakimiyetini güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Bununla birlikte özellikle son yıllarda kara, deniz, hava, istihbarat yani bütün savunma sanayinde atmış olduğumuz atılımlar, yapmış olduğumuz yatırımlar ve ürettiğimiz silahlar sadece bizlerin göğsünü kabartmakla kalmayıp, bütün Türk ve İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin hatta dost ve müttefik olan gerçek müttefikimiz olan bütün ülkelerde ve onların vatandaşlarında da büyük bir sevinçle karşılanmaktadır. Bugünün dünyasında güçlü değilseniz haklı olmanızın bir gerekçesi kalmamıştır. Kendinizi savunacak silahlarınız, askeri gücünüz, savunma gücünüz yoksa her an işgalle karşı karşıyasınız. Her an soykırımla karşı karşıyasınız, her an elinizdeki bütün zenginliklerin sömürülmesi ve elinizden alınmasıyla karşı karşıyasınız. Bunun örnekleri dünyanın pek çok noktasında bu yüzyılda da tüm haliyle devam etmektedir. Gazze'de terörist İsrail'in soykırımı, katliamları ortadadır. Sırf Filistinli ve Müslüman oldukları için 100 bin insan öldürülmüştür. Bu soykırımı yapmış olan soykırımcı İsrail onun başbakanı katil Netanyahu ve savaş kabinesi bir de kendi suçlarını örtmek için 1915 olaylarını gündeme getirerek parlamentolarında 'Türkiye'yi Ermenilere karşı soykırım yaptı' diye bir karar almışlardır. Halbuki aynı parlamento daha önceki yıllarda bu kararı reddetmişti. Bu bize neyi gösteriyor; bu tamamen siyasi bir karardır. Gerçekle ilgisi olmadığını kendileri de biliyor. Türkiye'nin İsrail'in Filistinlilere karşı Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı yüksek sesle dile getirip bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından 'bu soykırımın elbette bir gün hesabı sorulacaktır ve bu da Müslüman Türk milleti eliyle olacaktır' sözlerine bir tepki olarak söylenmiştir. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin sonuna kadar arkasında ve yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Elbette soykırımcı İsrail bunun hesabını verecektir ve inşallah bu da Müslüman Türk milletinin eliyle olacaktır" diye konuştu.

Destici, "Son günlerde bir stand-up yapan bir kişi çıktı. Bir anda parlatıldı, sosyal medyada bir anda gündeme geldi. Bir anda çok izlenir duruma getirildi. Bu bir proje midir, kendiliğinden mi oluşmuştur elbette açılan soruşturma sonucu bütün bunlar ortaya çıkacaktır. Şunu ifade etmek istiyorum; herkes stand-up yapabilir. Bu stand-up içerisinde siyasileri de mizah edebilir, önemli iş adamlarını, sanatçıları da mizah edebilir. Toplumun önünde olan herkesi de mizah edebilir. Toplumsal olayları gündeme alabilir. Ülke gündemini değerlendirebilir. Bunların mizahını yapabilir. Bütün bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. Ki geçmişte de bugün de pek çok stand-up'çı bunu yapmaktadır. Çoğunu da hepimiz zevkle dinlemekteyiz. Ancak bir ölçü var, bir kırmızı çizgi var. Sen bu milletin kutsallarına dil uzatamazsın. Ölçü burasıdır. Sen sadece Türkiye'deki 85 milyonun değil, dünyadaki 2 milyarın üzerindeki insanın kutsal kitabım dediği, hayatını ona göre yaşadığı Kuran-ı Kerim'e dil uzatamazsın. Onu mizah edemezsin, onu hafifletemezsin. Onunla tabiri caizse eğlenemezsin ve eğlendiremezsin. Bizim ifade etmek istediğimiz budur. Sen benim kutsalıma dil uzatırsan, biz o dili koparırız" dedi.

Destici, "Emeklilerimize 2023 yılı temmuz ayında yapılan haksızlık hala devam etmektedir. 2023 yılı ocak ayında en düşük çalışan memur ya da kamu işçisi maaşı 11 bin seviyesindeyken, en düşük emekli 7 bin 500 TL alıyordu. Yani çalışanın 3'te 2'sini alıyordu. Bugün 3'te 1. Bu oranın tekrar emeklinin hakkı olan 3'te 2 seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Belki bunu bir anda yapabilecek bütçe imkanları olmayabilir. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Ama en azından temmuz ayında bunun yarısı verilmeli, diğer yarısı da ocak ayında emeklimizin maaşına yansıtılmalıdır" diye konuştu.

Destici, konuşmasının ardından partilerinden istifa ederek Büyük Birlik Partisi'ne katılan Anahtar Parti Genel Merkez Kadın Kolları Eğitim Politikaları Başkanı Hülya Üstüner ve Anahtar Parti Genel Merkez Hukuk Politikaları Başkan Yardımcısı Av. Abdulkadir Kötüce'ye rozetlerini takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı