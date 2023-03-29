Destici dakikalar önce eline geçen anketin sonucunu paylaştı: Cumhur İttifakı yüzde 50 bandında

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici zirve sonrası yaptığı açıklamada 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin güncel bir anket sonucu paylaştı. Cumhur İttifakı'nın seçimi birinci turda kazanacağını ifade eden Destici, 1 saat önce ellerine geçen son anket sonucuna göre ittifakın oyunun yüzde 50 civarında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

ERDOĞAN, DESTİCİ TARAFINDAN KARŞILANDI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne gelişinde, Destici tarafından karşılandı.

DESTİCİ'DEN OY ORANLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

Basına kapalı gerçekleşen 1 saat 10 dakikalık görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın oy oranlarıyla ilgili önemli rakamlar verdi.

DAKİKALAR ÖNCE GELEN ANKETİN SONUCUNU PAYLAŞTI

1 saat önce ellerine geçen bir seçim anketinin sonuçlarını gazetecilerle paylaşan Destici, "Cumhur İttifakı seçimi birinci turda kazanacaktır. Oy oranlarımız yüzde 49-50 civarındadır" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KURUMLARIMIZ ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRİYOR"

Destici'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Cumhur İttifakı'nı oluşturan partileri ziyaret ediyor. Kendilerine ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikli konumuz deprem bölgesiydi. Yapılan çalışmaları, faaliyetleri konuşup, kendi faaliyetlerimizi, çalışmaları ve sahada gördüklerimizi paylaştık. Kendisi de kendi izlenimlerini bizimle paylaştı. Ortak ziyaretlerimiz de oldu. Bölgeye ziyaretlerimiz devam edecek. Bölgede deprem mağduriyeti yaşayan kardeşlerimizin barınma ihtiyaçları karşılanmış durumda. Gıda, giyecek, sağlık konularında eksiklik yok. Bütün kurumlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar.

"ŞU ANDA MAĞDURİYET YAŞADIĞINI DİLE GETİRENLERİN TALEPLERİ VAR"

İkinci gündem maddemiz, seçime gidilirken pek çok kesimimizin talepleri var. Biz de BBP olarak milletin sesiyiz. EYT'lilerin sesi olduk, 3600 ek gösterge bekleyen kardeşlerimizin sesi olduk, taşeronların sesi olduk; şu anda yine mağduriyet yaşadığını dile getirenlerin talepleri var.

"SEÇİMLERİ BİRİNCİ TURDA KAZANACAĞIZ"

Üçüncü gündem maddemiz seçim. Seçimlerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Saha çalışmalarını paylaştık. Sahadan gelen çalışmalar gösteriyor ki, seçimleri hem Cumhurbaşkanlığını birinci turda hem de Meclis'te çoğunluğu elde edecektir.

"ŞU ANDA 4 PARTİMİZ DE KENDİ LİSTELERİNİ HAZIRLIYORLAR"

Bu seçim sistemi, elbette birleşenlere, tek liste altında seçime katılanlara büyük avantaj sağlıyor. Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 50 civarında oyu var. Partiler ayrı ayrı girdiğinde kayıp yaşanacaktır. Şu anda dört partimiz de kendi listelerini hazırlıyorlar. Biz BBP olarak 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde hazırız. Ama ortak liste girildiğinde büyük imkan sağlanacaktır. Somutlaşmış bir sonuç yok."