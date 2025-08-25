BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlamalarına Katılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 25-26 Ağustos tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde ve Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilecek resmi kutlamalara katılacak.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 25-26 Ağustos tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde ve Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilecek resmi kutlamalara katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek programlarda Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü anılacak. Etkinlikler kapsamında tarihi ve kültürel etkinliklerin yanı sıra devlet erkanının da hazır bulunacağı törenler yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın acı haberi sonrası Seda Bakan'dan yürek burkan paylaşım

Acı haber sonrası Seda Bakan'dan yürek burkan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.