BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlamalarına Katılacak
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 25-26 Ağustos tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde ve Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilecek resmi kutlamalara katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek programlarda Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü anılacak. Etkinlikler kapsamında tarihi ve kültürel etkinliklerin yanı sıra devlet erkanının da hazır bulunacağı törenler yapılacak.
