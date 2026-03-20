Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram sonrası yaptığı konuşmada, dünyanın zor günlerden kurtulup aydınlık geleceklere ulaşması için doğru adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ramazan boyunca Anadolu'daki ziyaretlerinde Türkiye'nin sorunlarını gözlemlediğini belirtti ve uluslararası kuruluşları olumsuz saldırılara karşı göreve davet etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dünyanın kötü günlerden kurtulup, aydınlık ufuklarla buluşabilmesi için doğru adımların atılmasını temenni ederek, "Yaşanan olumsuzluklar, insanlığa yöneltilmiş melun saldırılar için de uluslararası kuruluşları görevlerini yapmaya davet ediyorum." dedi.

Dervişoğlu, Çankaya ilçesine bağlı Oran'daki Abdülkerim Kuzu Camisi'ndeki bayram namazının ardından yaptığı konuşmada, her bayramın bir önceki bayramı arattığını söyledi.

Dervişoğlu, ramazan ayı boyunca Anadolu'ya düzenlediği ziyaretlerde Türkiye'deki sıkıntıları yerinde tespit ettiklerini ve çözümlerle ilgili yol haritası belirlediklerini belirtti.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan gelişmelere değinen Dervişoğlu, dünyanın hızla bir çıldırmışlığa doğru savrulduğunu belirterek, ramazanda bile binlerce insanın saldırılara maruz kaldığını hatırlattı.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan dünya için, insanlık için, Türk-İslam alemi için güzel temennilerde bulunurken, art niyetli düşüncelerin sahipleri ve üzerimizde hedefleri olan güçler, yine melun emellerini gerçekleştirmek üzere hain saldırılarını sürdürüyorlar. En azından bu mübarek günler için bu saldırıların durmasını, dünyaya insanca yaşamın arzulandığı bir barışın hüküm sürmesini temenni ediyorum. Uzak coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımız, soydaşlarımız için de huzur, mutluluk, bereket temenni ediyorum."

"Milletimize yine bayram tadında bayramlar diliyorum"

Yarın kutlanacak Nevruz Bayramı'nın da Türk dünyasına hayırlar getirmesini dileyen Müsavat Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın bu kötü günlerden kurtulup, aydınlık ufuklarla buluşabilmesi için atılması gereken doğru adımların atılmasını temenni ediyorum. Yaşanan olumsuzluklar, insanlığa yöneltilmiş melun saldırılar için de uluslararası kuruluşları görevlerini yapmaya davet ediyorum. Milletimize yine bayram tadında bayramlar diliyorum."

Konuşmasının ardından gazetecilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Dervişoğlu, partililer ve cemaatle de bayramlaştı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe

Savaşta üstünlük el değiştirdi! Bir günde iki ağır darbe
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek

Bayram namazını kılan Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü

59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi

Bu nasıl bir acıdır? Babanın çaresizce çırpınışları kahretti
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?

İçinde ne var merak konusu! Tacikistan'dan İran'a gizemli konvoy
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz