TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyon ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Meclis'teki makamında ziyaret etti. Dervişoğlu, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dervişoğlu'na, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ile Uğur Poyraz eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Dervişoğlu, gazetecilere açıklama yaptı. Dervişoğlu, "Sayın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş en başından itibaren kaygılarımızı ifade ettiğimiz süreçle ilgili gelinen noktayı anlattı ve geleceğe dair beklentileri, bir bakıma temennilerini söyledi. Biz de her zaman olduğu gibi onların temennilerine karşı bizi bekleyen gerçekleri ve endişeleri aktardık. Süreci en başından itibaren mesafeli takip ediyoruz ve TBMM'deki çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz. İzleme Komisyonu ile ilgili tavrımızın da buna benzer bir şekilde olacağını kendisine ifade ettik. TBMM'nin alınan yanlış kararlarda suç ortağı haline getirilmemesi gerektiğini, bölge coğrafyasındaki hassasiyetleri, bölge jeopolitiğinin doğru okunmasını ve sürecin de bu doğru okumayla ilgili yol haritası tanziminin sıhhatinin yüksek olmasının gerekliliğine vurgu yaptık. Tüm bunları karşılıklı olarak konuştuk. Ayrıca Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu durumlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İYİ Parti olarak kurulacak olan İzleme Komisyonu'na katılmayacağımızı da kendisine bildirdik. Ancak komisyonun bütün çalışmalarını da izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HÜKÜMET BU YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAZ'

Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki konumunun değiştiğine dair resmi bir açıklamanın yapılması gerektiğini söyleyerek, "Bu sürecin başlangıcında, 'Abdullah Öcalan gelip DEM Parti'nin grup kürsüsünde konuşsun. Örgütünü feshettiği ve silahları bıraktığını açıklasın. Umut hakkından da sonuna kadar yararlansın' denilmişti. O zamanı hatırlayın ve ben ona şöyle cevap vermiştim; 'Abdullah Öcalan Aşağı Eğlence semtinde oturmuyor, yüksek güvenlikli bir cezaevinde yatıyor. Dolayısıyla bu kürsüye gelip konuşabilmesi için öncelikle onun hürriyetine kavuşması gerekiyor. Bu sözler sanki onu özgürlüğe taşıyacak yol taşlarını döşemek için oluşturulduğu kanaati bende hakim bir kanaate dönüşüyor' demiştim. Ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsünün cezasının nasıl infaz edileceği kanunla belirlenmiştir. Dolayısıyla buna idarenin müdahalesi söz konusu olamaz. İdare herhangi bir yasal düzenleme olmaksızın düzenlemeye kalkar ise doğrudan doğruya suç işlemiş olur. Dolayısıyla hem Adalet Bakanlığı hem Ceza ve Tevkif İşleri Genel Müdürlüğü hem de bu ülkenin yönetimin üstlenmiş hükümet bu sorumluluğun altından kalkamaz. Bu süreç Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü temin etmeye yönelik adımların atılmasıyla başlaydıysa, Öcalan'ın o cezaevi koşularından çıkıp yerleşke ya da villaya taşınmasına vesile olduysa bu benim açımdan fiilen Öcalan denen caninin serbest bırakılması anlamına gelir. Bu hükümet de bu yükün altından kalkamaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı