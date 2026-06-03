Dervişoğlu: Atayan da atanan da mutlak butlandır

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin, "Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır, 'yok' hükmündedir. Biz, millet iradesine sahip çıkmaya her şart ve halde, sonu ne olursa olsun pes etmeden ve teslim olmadan devam edeceğiz." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına değinerek, gelişmeleri ilk günden itibaren dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Müsavat Dervişoğlu, "Mutlak butlan" kararıyla gelinen noktanın, CHP'nin iç meselesi olmadığını, başından beri Türkiye'de siyasetin nasıl şekilleneceğine ilişkin daha büyük bir arayışın adımı şeklinde kurgulandığını iddia etti.

"CHP'ye cebren, kapılar kırılarak girilmesine de başına kayyım atanmasına da 'bir yargı kararıdır' deyip geçmiyoruz" diyen Dervişoğlu, bu tür kararların vicdanlarda yara açtığını, milletin arasına her zaman nifak soktuğunu kaydetti.

Dervişoğlu, 1960'da Yassıada'da verilen kararların da bir yargı kararı olduğunu, bu kararların ortaya çıkardığı yaraların halen kapanmadığını belirterek, "1971 muhtırasının kırdığı kalemler de yargı kararıdır. 1980 sonrası yapılanlar, kapatılan partiler, hapisler, davalar, yasaklar, zindanlar, hepsi birer yargı kararıdır ve hepsinin açtığı yaraların izleri bedenlerimizde, ruhlarımızda durmaktadır. Bu sebeple İYİ Parti olarak, tarafımız da duruşumuz da nettir, bellidir. Biz bir kayyım cumhuriyeti istemiyoruz. Biz bir vesayet demokrasisi istemiyoruz. Biz, bir kişiye biat etmişlerin, birkaç hakimin, bürokratın, danışmanın değil, 'milletin sözü üstün olsun' istiyoruz. Siyaseti mahkemelerin değil, sandığın belirlediği bir Türkiye istiyoruz." diye konuştu.

"Bugün siyasetin geldiği halden hangi seçmen memnundur? Hangi siyasetçi huzurludur?" sorularını yönelten Dervişoğlu, "Kimse kusura bakmasın ve herkes bilsin ki ben zulme sessiz kalmam. Haksızlık karşısında dilsiz şeytan olmam. Kötü emsali örnek almam. Başkasını ithamla kendimi savunmam, demokrasiye de darbe yaptırmam." ifadesini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanların geçici başarılar elde edebileceğini ancak milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamayacağını dile getirdi.

Sandığın çözeceği meseleleri başka yollarla çözmeye çalışmanın Türkiye'ye sadece yeni krizler getireceğini vurgulayan Dervişoğlu, "Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi, siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da uğraşmam." sözlerini sarf etti.

Hükümeti eleştiren Dervişoğlu, iktidarın toplumu önce ikiye böldüğünü, daha sonra tüm kesimleri kendi içinde ayrıştırdığını savundu.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kürtlere kayyım olarak atanmaya çalışıldığını, şimdi de sıranın CHP'ye geldiğini ileri süren Dervişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devleti, milleti, egemenliği yok sayan kayyımlığa karşı duruşumuz tavizsiz ve nettir. Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır, 'yok' hükmündedir. Biz, millet iradesine sahip çıkmaya her şart ve halde, sonu ne olursa olsun, pes etmeden ve teslim olmadan devam edeceğiz. Biz dağ gibi burada duruyoruz, sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun gelsin. Safımız Cumhuriyet ve demokrasi. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur."

Dervişoğlu, millet olmanın temelinde ortak bir ahlakın bulunduğunu, iyiyi ve kötüyü ayıran, doğruyu ve yanlışı tartan, ifrat ile tefrit arasında milletin müşterek vicdanını kuran bir ahlak olduğunu kaydederek, bu ortak ahlak yerleştiğinde kanunların ortaya çıktığını, o kanunların genel bir yaptırım gücüne eriştiğinde ve milletin de o kanuna rıza gösterdiğinde devlet olunduğunu, bu yüzden rıza olmadan kanunların işleyemeyeceğini belirtti.

"Bir devletin derini olmaz, hukuku olur"

"Devlet aklı" tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet aklı dediğiniz şey işte o kanun düzeninin işleyişidir. Devlet adamı dediğiniz kimse de o akılla o düzeni işletmeye gayret eden kimsedir. Konu hangi devlet olursa olsun, o devletin derininde, o nizamın asıl sahibi olan millet vardır. Biraz daha derine bakarsanız, orada da o milleti vücuda getiren ortak ahlakı görürsünüz. Bunun dışında başka bir derinlik arıyorsanız, yahut bulduğunuzu zannediyorsanız veya kendinize öyle bir sıfat devşiriyorsanız, orada milletin aklını değil ancak birilerinin zaaflarını bulursunuz. Suistimaller, eksik yapılmış vazifeler, yanlış yürütülmüş işler bulursunuz. Bir devletin derini olmaz. Bir devletin hukuku olur. Bir devletin aklı derinlikte ve karanlıkta değil kanunlarda, kurumlarda, milletin rızasını almada ve millete hesap vermede görünür.

Devlet aklı, yanlışların sorgulanmasını engelleyen sis perdesi değildir. Devlet aklı; devletin varlığını, milletin birliğini, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı ve geleceği birlikte koruyabilme kabiliyetidir. Devlet aklı, milletin tarih içinden süzülüp gelen ortak aklıdır. Devlet aklı, yalnızca prosedür değildir, anayasaya sadakattir. Devlet aklı, yalnızca bir karar alma tekniği değildir. Kamu yararına, milli egemenliğe ve hukuk devletine bağlılıktır. Devlet aklı, yalnızca devletin hareket kabiliyeti değildir. Devletin kendi sınırlarını bilme, hukukla bağlı kalma ve millete hesap verme ahlakıdır."

Dervişoğlu, Arap Alevi vatandaşların Gadir-i Hum Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı daha sonra basına kapalı devam etti.