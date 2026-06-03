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Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu
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Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce bir eğlence mekanında çekildiği belirtilen görüntüler yeniden gündeme geldi. Portekizli yıldızın gençlik yıllarındaki görünümü, futbolseverlerin dikkatini çekti.

  • Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin ilk yıllarına ait olduğu öne sürülen eğlence mekanı görüntüleri yeniden gündeme geldi.
  • Görüntülerde Ronaldo'nun gençlik yıllarındaki görünümü dikkat çekti.
  • Ronaldo, Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr formaları giydi.

Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin ilk yıllarına ait olduğu öne sürülen görüntüler yeniden gündeme geldi. Eğlence mekanında arkadaşlarıyla vakit geçirirken çekilen karelerde Portekizli yıldızın gençlik yıllarındaki görünümü dikkat çekti.

RONALDO'NUN YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin başlarına ait olduğu belirtilen görüntüler yeniden gündeme geldi. Portekizli yıldızın bir eğlence mekanında arkadaşlarıyla vakit geçirdiği anlara ait kareler futbolseverlerin ilgisini çekti.

GENÇLİK YILLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ortaya çıkan görüntülerde Ronaldo'nun henüz kariyerinin ilk dönemlerinde olduğu görülürken, yıldız futbolcunun genç ve farklı görünümü dikkatlerden kaçmadı. Futbolseverler, yıllar içerisindeki değişimi karşılaştırma fırsatı buldu.

KARİYERİ BOYUNCA DÜNYA FUTBOLUNA DAMGA VURDU

Sporting Lizbon'da başlayan profesyonel kariyerinde Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr formaları giyen Cristiano Ronaldo, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla futbol tarihinin en başarılı isimleri arasında gösteriliyor.

GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEMDE

Arşivden çıkan kareler, Ronaldo'nun saha dışındaki gençlik yıllarına dair nadir görüntüler arasında yer aldı. Özellikle yıldız futbolcunun kariyerinin henüz başlangıç aşamasındaki görüntüleri büyük ilgi gördü.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

VAY HIZLI ELEMAN AŞK YAPIYO BARLARDA AMPÜL SENİİİİ

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