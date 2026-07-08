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Fatih Köse: "Mizah kutsalları hedef alamaz"

Fatih Köse: 'Mizah kutsalları hedef alamaz'
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Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, stand-up gösterisinde dini değerleri aşağıladığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında açıklama yaptı. Köse, ifade özgürlüğünün hakaret ve kutsal değerlere saldırı anlamına gelmediğini belirterek, toplumsal barış için ortak değerlere saygı çağrısında bulundu.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, stand-up gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a ilişkin yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün hakaret ve kutsal değerlere saldırı anlamına gelmediğini belirterek, "Toplumu ayrıştıran, inanç değerlerini aşağılayan söylemler mizah kisvesiyle meşrulaştırılamaz." dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Köse, toplumun ortak değerlerine yönelik söylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Fatih Köse açıklamasında, "Mizah; düşündüren, eleştiren ve topluma ayna tutan önemli bir sanat dalıdır. Ancak hiçbir sanat dalı, insanların inançlarını, kutsallarını ve manevi değerlerini hedef almanın bahanesi olamaz. İfade özgürlüğü ile hakaret ve aşağılamayı birbirine karıştırmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

Toplumun birlik ve beraberliğinin ortak değerlere saygıyla korunabileceğini vurgulayan Köse, "Farklı düşünceler elbette dillendirilir. Ancak milyonlarca insanın kutsal kabul ettiği değerlere yönelik küçümseyici ve aşağılayıcı ifadeler toplumsal barışa zarar verir. Hiç kimse mizah adı altında nefret, hakaret veya provokasyonu meşrulaştıramaz." dedi.

Köse, açıklamasının devamında hukuk devletine olan güvenin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Devam eden yargı sürecine saygı duyuyoruz. Hukukun vereceği karara herkesin riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Toplum olarak birbirimizin inançlarına, değerlerine ve hassasiyetlerine daha fazla özen göstermeli, özgürlük ile sorumluluk arasındaki dengeyi kaybetmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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