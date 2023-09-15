Depremzedelere yardım malzemelerine el konuldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir depoya yapılan baskında, depremzedelere ulaştırılması gereken yardım kolilerine el konuldu. El konulan yardım malzemeleri çadır kentteki depremzedelere ulaştırıldı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.