'Depremzedelere konutları ücretsiz yapacağız' diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Kurum'dan yanıt: Devlet yönetmediği için boş vaatler veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlara yeni konutları ücretsiz yapacağını söyleyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanıt verdi. Bakan Kurum, "Boş vaat vermek çok kolay, hele hele seçim sürecinde. Nasılsa sırtınızda küfe yok, yapamayacağınız, bütün hayalleri vatandaşınıza söyleyebilirsiniz. Kendisi devlet yönetmediği için boş vaatler veriyor. İzmir'de neden yapmadı" ifadelerini kullandı.

Türkiye seçim sürecine girdikçe siyaset arenası da alevlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlara yeni konutları ücretsiz yapacağını söyleyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yanıt verdi.

"SEÇİM SÜRECİNDE BOŞ VAAT VERMEK KOLAY"

Habertürk Tv'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun boş vaatte bulunduğunu savundu. Bakan Kurum şunları söyledi: "Boş vaat vermek çok kolay, hele hele seçim sürecinde. Nasılsa sırtınızda küfe yok, yapamayacağınız, gerçekleştiremeyeceğiniz bütün hayalleri vatandaşınıza söyleyebilirsiniz.

"KARDEŞLERİMİZİ İSTİSMAR EDECEK HİÇBİR VAATTE BULUNMADIK"

Ama biz hiçbir zaman böyle bir siyaset yapmadık. Biz projelerimiz, eserlerimizin üzerinden eser siyaseti yaptık. Gerçekleştiremediğimiz hayali, oradaki kardeşlerimizi istismar edecek hiçbir vaatte bulunmadık.

"İSTANBUL'DA NEDEN YAPILMADI?"

Madem sayın Kılıçdaroğlu ücretsiz yapmak istiyor. İzmir'de deprem oldu. Neden orada bedava konut yapıp, depremzedelere vermedi. Elinden tutan mı vardı? İstanbul'da neden yapılmadı? Ankara'daki sosyal konut, deprem dönüşüm işi ne olacak? Bunu kendi belediye başkanına sor.

"BEN KİMİN VAATLERİNİ TUTTUĞUNA BAKARIM"

Biz arkadaşlara hep 'doğru dönüşüm örneği yapın millet sizin arkanızdan gelir' diyecektir. Ben kimin vaatlerini tuttuğuna bakarım. Yapamayacakları vaatleri verenlerin peşinden koşmam. 14 seçimde böyle oluyor. Biz yapabildiklerimizi söylüyoruz.

"AİDAT PARASI BİLE DEĞİL"

Afet konutlarında devletimiz yüzde 50-60 altyapıyla birlikte sübvansiyonu sağlıyor. Arsa parasını almıyoruz, altyapı bedelini almıyoruz, konut fiyatında yüzde 50'sini sübvanse ediyoruz. İzmir'de 2+1 konutlara 160-180 bin lira borçlanma çıkmış. 2 yıl ödemesiz toplam 20 yılda ödeyecek. İzmir'in aylık taksidi 3+1 konutları Bin 20 lira. İnanın aidat parası bile değil.

"BURADA MİLLİ SERVET VAR"

Hasar tespiti yapıyoruz. Enkazı, binaları inceliyoruz. Burada bir teknik tespit sonucunda hak sahipliği süreci yürüyor. Hak sahibi olamayanları da, bugün orta hasarlılarla ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanımız 'bunları da ağır hasarlı gibi kabul edeceğiz' dedi. Burada milli servet var. 5 tane dairesi yıkılmışsa, normalde AFAD'da hak sahipliği 1 evdir. Vatandaşımız mağdur olmasın diye 5 dairesinin 1'ini AFAD, 4'ünü ise kentsel dönüşümden verdik.

"KENDİSİ DEVLET YÖNETMEDİĞİ İÇİN BOŞ VAATLER VERİYOR"

Yıllardır ülkemizde deprem oluyor. Kendisi devlet yönetmediği için boş vaatler veriyor. Depremin hasarına baktığınızda Kahramanmaraş Pazarcık merkezli; ancak Hatay'dan itibaren konutları yapacağımız yeri değerlendirirken hasar tespitlerini yapıyoruz. Bütün sonuçlar dijital tablolarımıza işleniyor. Sıvılaşma riskleri var mı, yok mu? Fay hatlarını da bilim insanlarımızla çalışıyoruz. Bunları da haritalara işliyoruz."