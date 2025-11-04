Depremzede Sındırgı İçin Afet Bölgesi Teklifi

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin, yaşanan depremler nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdiğini belirtti.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sındırgı'da yaşanan depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlçeye gittiğini anlatan Altıntaş, "Ümitler kayboluyor, insanlar göç ediyor. Ticaret durmuş, hayat durmuş, moraller çökmüş ama zaman ve ihtiyaçlar durmuyor. Onlara sarılarak yaralarını sarmamız lazım. Sındırgı'nın Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdim." diye konuştu.

Sındırgı'da vergi, çek ve kredi borçlarının ödenemediğini söyleyen Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunların ötesinde de kış geliyor. Bütün bu insanların bakıma ve barınmaya ihtiyaçları var. Yıkılan morallerinin, bozulan psikososyal hayatlarının yeniden tamir ve inşa edilebilmesi için hem Türk milleti hem bürokrasi ve siyasetin unsurları hem de tüm Balıkesirliler olarak bütün Sındırgılıların yaralarını sarmak zorundayız. Bir an evvel depreme dayanıklı konutları bilimin gösterdiği noktalarda yerleşim yeri yapmak, imkan olduğu çerçevede binalarımız yıkılmadan, insanlarımız ölmeden ciddi kaynaklar ayırarak güçlendirilmesi mümkün olan binaları güçlendirmek, mümkün olmayanları da bir an evvel yıkmak, o insanlara ev ve işyeri sağlamak görevimizdir."