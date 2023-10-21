Depremzede İl Başkanı Duygusal Anlar Yaşadı

- Depremzede il başkanı, depremzede öğrencilerle bir araya gelince duygusal anlar yaşadı

Depremde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, duygusal anlar yaşadı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği "Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır" temalı 6. Kitap Günleri Fuarı depremzede öğrencileri konuk etti. Depremde eşi ve 19 yaşındaki oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ise program sırasında gençleri görünce duygusal anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Şahinbey Belediyesi düzenlediği "Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır" temalı 6. Kitap Günleri Fuarı depremden en çok etkilenen İslahiye ve Nurdağı'nda eğitim gören depremzede öğrencilere kapılarını açtı. Düzenlenen programa İslahiye'den 100 ve Nurdağı'ndan 100 olmak üzere toplam 200 öğrenci katıldı. Depremzede öğrencileri görünce duygularına hakim olamayan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin kendisinin de depremzede olduğunu, 19 yaşında oğlunu ve eşini kaybettiğini belirterek duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Çetin, "1 sene önce sizler gibi okuluna hazırlanan bir çocuktu. Deprem denildiği zaman ve okul denildiği zaman aklıma oğlum geliyor" dedi.

"Organizasyonunun yapılması toplantımız esnasında çıktı"

Düzenlenen program ile kitap fuarında öğrencileri misafir ettiği için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Değerli gençler, sizler tabii bizler için çok önemlisiniz. Bugün bu toplantının, bu fuar organizasyonunun yapılması bizim AK Parti İl Başkanlığı binamızda arkadaşlarımızla toplantımız esnasında çıktı. Fuar haftasıydı, kitap fuarı vardı. Çok önemli, çok büyük bir kitap fuarıydı. Bir de depremde İslahiye- Nurdağı'ndaki gençlerimize dokunabilmek adına, onlarla bu etkinliği birleştirmek adına böyle bir fikir doğduğunu kıymetli belediye başkanımıza söyler söylemez kabul etti" ifadelerini kullandı.

"Deprem denildiği zaman aklıma oğlum geliyor"

Depremde eşini ve 19 yaşındaki oğlunu kaybettiğini hatırlatan Başkan Çetin, deprem denince ve öğrencilerin şuanki durumunu görünce aklına oğlunun geldiğini söyleyerek, "Sizler en iyi derecede eğitim almak adına çalışıyorsunuz. Ben de depremde eşimle oğlumu kaybettim. 19 yaşındaydı ve 1 sene önce tam sizler gibi sınavlara hazırlanan bir çocuktu. Yani deprem dendiği zaman ve gençlerin şu anki durumunu gördüğünde aklıma oğlum geliyor. Sizler geliyorsunuz. Sizlere ben bu dönemde, bu çalışma döneminde başarılar diliyorum. Çünkü oğlum da aynı çok çalışkan, çok çalışırdı. Az önce özellikle fen lisesi öğrencileriyle konuştuğumda bir kez daha gençliğimizle hepinizle tek tek gurur duyuyorum. O gözlerinde her birinin eczacı olacağını, diş hekimi olacağını, doktor olacağının ışığını görmek gençliğimiz adına da gerçekten çok umut ve gurur verici bir şey. Sizler de hepiniz benim birer oğlumsunuz, kızımsınız, evladımsınız. Deprem bölgesindeki tüm konteyner kentlerde kalanlar olsun, gençlerimiz olsun, ailelerimiz olsun normal yaşantılara dönünceye kadar Murat abimiz, Murat amcanız, babanız ne deseniz hep sizlerin yanında olacağım. Daha buna benzer birçok etkinlikte inşallah sizlere dokunacağız" diye konuştu.