Depremzede çocuk Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ders çalışmamız için bir şeyler getirebilecek misiniz?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin yıkım yaşattığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki çadır kentleri ziyaret etti. Depremzede bir çocuk Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım bir şey söyleyebilir miyim? Ders çalışmamız için bir şeyler getirebilecek misiniz?" diye seslenirken, soruya yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "Hem kırtasiye, hem kitap, hem de biraz top oynayacağınıza göre bazı malzemeler gelecek size. Hepsi gelecek, söz" dedi.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesi ziyaretleri sürüyor.

İMAMOĞLU VE ÖZEL EŞLİK ETTİ

Kılıçdaroğlu bugün, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadır kentte depremzedeleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.

DEPREMZEDE ÇOCUK KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

Bir depremzede çocuk Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım bir şey söyleyebilir miyim?" diye seslendi. Çocuk, "Ders çalışmamız için bir şeyler getirebilecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

İMAMOĞLU: HEPSİ GELECEK, SÖZ

İBB Başkanı İmamoğlu, depremzede çocuğa "Bu hafta yollayacağız, söz. Çocukların yaşına göre hem kırtasiye, hem kitap, hem de biraz top oynayacağınıza göre bazı malzemeler gelecek size. Hepsi gelecek, söz" diye cevap verdi.