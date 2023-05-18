'Depremin ikinci gününde sandık koyulsaydı Cumhurbaşkanımız yine rekor oyla çıkardı'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen; il başkanları, milletvekilleri, milletvekili adayları ve belediye başkanları toplantısına katıldı. Çankırı, ikinci tur stratejisinin mercek altına alındığı toplantıda, depremzedeler üzerinden yapılan negatif paylaşımlara dikkat çekildiğini belirterek, "21 gün Elbistan'da kaldım. O ilçede depremin ikinci gün sandık koyulsaydı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine birinci çıkardı" dedi.

14 Mayıs seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur mesaisinin temaslarına devam eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Uluslararası İzmir Mobilya Fuarına katıldı. Çankırı, ardından il ve ilçe teşkilatındaki kadın kollarıyla bir araya geldi. Toplantıda, AK Parti hükümetleri döneminde kadın hareketinin önünün açıldığına dikkat çekildi. Çankırı, ardından partisinin il başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemi ile düzenlenen; il başkanları, milletvekilleri, milletvekili adayları ve belediye başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda ikinci tur için rehavete kapılmadan sahada ter dökmeye devam kararı çıktı.

Toplantının ardından konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, görüşmede sandığa yansıyan oy oranlarıyla AK Partinin sahadaki gücünü yine tescillediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'rehavete kapılmak yok çalışmaya devam' talimatını verdiğini belirten Çankırı, "Milletvekillerimizin, milletvekili adaylarımızın, teşkilatımızın çalışmaları aralıksız, vites artırarak devam edecek. Sahada yapacağımız stratejilere ilişkin toplantı yaptık. Toplantının ana konusu sahadaki gücümüzün ne kadar yüksek olduğu ve daha kucaklayıcı bir siyaset gerçekleştirdiğimiz ve buna devam kararı aldığımız oldu" dedi.

Tepkilere sert çıktı

İlk turda en çok oyu deprem bölgesinde deprem anından itibaren bölgede cansiperane çalışan Cumhur İttifakının göğüslemesini protesto edenlere sert çıkan Çankırı, "Muhalefetin depremzede seçmenine oy karşılığında konumlandırdığı da gündemimiz arasında. Bu tür paylaşımlara dikkat çekerek kimseyi ayırmadan bizim ne kadar eşit mesafede siyaset yaptığımızın göstergesi oldu. 21 gün Elbistan'da kaldım. O ilçede depremin ikinci gün sandık koyulsaydı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine birinci çıkardı" diye aktardı. - İZMİR

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023