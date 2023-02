Deprem sonrası yağma iddiaları Bakan Soylu'ya soruldu: Bir iki münferit küçük olay var, bunları büyütmek vatandaşlarımıza karşı önemli bir yanlıştır

10 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem sonrası bazı şehirlerden yağma iddiaları gelmişti. Sosyal medyada gündem olan görüntüler büyük tepki çekerken, söz konusu iddialar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu. Bir iki münferit küçük olay olduğunu doğrulayan Soylu, bu olayların büyütülmemesini istedi.

Bakan Soylu konu hakkında şunları söyledi:

"Bütün arkadaşlarımızla sahadayız. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, bazı yerlerde yağma haberleri söz konusu. Bir iki münferit küçük olay var. Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değildir.

"BUNLARI BÜYÜTMEK YANLIŞ"

Bütün bunları büyütmek, yani bir yönetilemezlik duygusu ortaya koymak bize karşı değil vatandaşımıza karşı yapılabilecek önemli bir yanlıştır.

"GELEN YARDIMLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Hangi Belediye, kuruluş olursa olsun siyasi görüşüne bakmadan AFAD'ın koordinasyonunda olabilecek her şeyi Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki gelişmeleri anbean diğer arkadaşlarımız gibi iletiyoruz. Türkiye'nin her tarafından gelen desteklere, uluslararası yardımlara buradan teşekkür ediyoruz."