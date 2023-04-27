Deprem Komisyonu raporu: Yeni imar kanunu hazırlanmalı

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunda; tüm bakanlıklar ve belediyelerde Afet ve Acil Durum Yönetimi birimleri, valiliklerde 'üst kurul' kurulması, ayrıca yeni bir imar kanunu hazırlanması gerektiği belirtildi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunda; tüm bakanlıklar ve belediyelerde Afet ve Acil Durum Yönetimi birimleri, valiliklerde 'üst kurul' kurulması, ayrıca yeni bir imar kanunu hazırlanması gerektiği belirtildi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan komisyonun 935 sayfalık raporu açıkladı. Eroğlu, komisyonun 13 toplantı düzenleyip, 49 kamu kurum ve kuruluş ile 11 STK'nın temsilcileri ve 23 akademisyeni dinlediğini söyledi. Eroğlu, depremlerin bölgede yaşayan 14 milyon vatandaşı etkilediğini, bu rakamın Belçika, Yunanistan, Portekiz ve Azerbaycan gibi bazı ülkelerin nüfusundan daha fazla olduğunu kaydetti.

Eroğlu, raporu bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını kaydetti.