Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çardak, Bozkurt ve Honaz ilçelerini ziyaret ederek ilçelerin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çardak, Bozkurt ve Honaz ilçelerini ziyaret etti

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çardak, Bozkurt ve Honaz ilçelerini ziyaret etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli'de göreve başlamasının ardından başladığı ilçe programlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Çardak Kaymakamı Levent Küçük, Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, Bozkurt Kaymakamı Metehan Toy, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Honaz Kaymakamı Hamit Genç ve Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i makamlarında ziyaret eden Vali Coşkun, ilçelerin genel durumu ve ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - DENİZLİ