Denizli Valisi Çardak ilçesinde incelemelerde bulundu

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çardak ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölgeyi ziyaret ederek, üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca Çardak Havalimanı'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilde göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilçe programlarını Çardak ilçesiyle sürdürdü.

Vali Ömer Faruk Coşkun, ilçe ilçe gezerek bilgiler toplamayı sürdürdü. Bu çerçevede Çardak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Coşkun, Çardak Kaymakamı Levent Küçük, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Programı kapsamında Vali Ömer Faruk Coşkun, Çardak Serbest Bölgede üretim faaliyetlerini yürüten iplik firmalarını ziyaret etti. Vali Coşkun, firma sahiplerinden işletmelerde yürütülen üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Çardak Havalimanını da ziyaret ederek incelemelerde bulunurken havalimanında yürütülen çalışmalar hakkında Havalimanı Müdürü Garip Topçuoğlu'ndan bilgi aldı. - DENİZLİ