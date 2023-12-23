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Denizli Ülkü Ocakları Pamukkale Üniversitesi'nde Konferans Düzenlendi

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Denizli Ülkü Ocakları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) teşkilatı tarafından 'Kendi Ufkumuzda Toplumsal Rollerimiz' konulu konferans düzenlendi. Konferansa katılan Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek, insan ömrünün birden fazla kariyer yapmak için oldukça uzun bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Denizli Ülkü Ocakları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) teşkilatı tarafından "Kendi Ufkumuzda Toplumsal Rollerimiz" konulu konferans düzenlendi. Konferansa katılan Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek, yaptığı konuşmada, "İnsan ömrünün birden fazla kariyer yapmak için oldukça uzun bir zaman dilimidir" dedi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi toplantı salonunda yapılan konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferansa katılan Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek, yaptığı konuşmada, "İnsan ömrünün birden fazla kariyer yapmak için oldukça uzun bir zaman dilimidir" dedi.

Konferansta insan ömrü ve toplumsal konular hakkında konuşan Özbek, "Toplumda üstlendiğimiz rollerin çoğu bizim kendi tercihimizin sonucunda söz konusu olur, attığımız bir imzayla kamu görevlisi sıfatını kazanabilir, yaptırdığımız kayıtla üniversite öğrencisi olabiliriz. Hayatımızın her alanında özellikle kamu görevlisi sıfatımızın bir takım yansımaları ve yükümlülükleri olur. İnsan ömrü birden fazla kariyer yapmak için oldukça uzun bir zaman dilimidir" ifadelerinde bulundu.

Konferansın ardından Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak Savcı, Uğur Özbek'e hediye takdiminde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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