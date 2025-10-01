Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze İçin Vicdan Gemisiyle Yola Çıktı

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail tarafından zulme uğrayan Filistinlilere destek olmak amacıyla, İtalya'dan hareket eden Vicdan Gemisiyle Gazze yoluna çıktı. Milletvekili Ün, Gazze için yola çıktığını, "Dualarınız ve dualarımız sayesinde nihayet Vicdan Gemisi ile ben de Gazze yolundayım. Hepinizin dua ve desteklerini bekliyorum" ifadeleriyle duyurdu.

İsrail tarafından zulme uğrayan Filistinli insanlara için destek olmak amacıyla Gazze'ye gitmek için uzun uğraşlar veren Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İtalya'dan Gazze için hareket eden Vicdan Gemisiyle yola çıktı. Gazze'ye ulaşabilecek ve zulme uğrayan Filistinlilere yardımcı olabileceği için çok mutlu olduğunu belirten Milletvekili Sema Silkin Ün, yaptığı açıklamada, " Olmayı çok istediğim yerdeyim, Gazze yolundayım. Maalesef 1 - 15 Eylül tarihlerinde Tunus'taydım. Küresel Sumud Filosuna dahil olmak için büyük bir umutla bekliyorduk ama maalesef oradan gemilere dahil olmamız mümkün olmadı. Çok büyük bir hüzünle Türkiye'ye döndükten sonra Gazze'ye nasıl gidebilirim diye çok düşündüm ve çok girişimlerde bulundum. En sonunda bugün İtalya'dan Gazze için hareket edecek olan vicdan gemisine dahil olabildim. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizim için yapılan dualar kabul oldu. Şuanda özgürlük koalisyonuyla birlikte Gazze için yol alacağız. Gazze'nin onurunu taşıyan vicdanını taşıyan Vicdan Gemisiyle Gazze için yola çıkacağız. Bu süreçte dua eder vatandaşlardan da dua bekleriz. Bu kutlu seferin sizin desteğinize ihtiyacı var" dedi. - DENİZLİ