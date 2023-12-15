Denizli'deki maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen maden ocağındaki göçükle ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. İki kişinin hayatını kaybettiği olayda, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli Acıpayam ilçemizde meydana gelen maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.