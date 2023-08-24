Denizli'de 7 ilçe kaymakamının görev yerleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle, 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Denizli'de 7 ilçede kaymakamların görev yeri değişti.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre bazı vali yardımcılıklarına ve kaymakamlıklara yeni isimler atandı. 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararla birlikte 255 kaymakamın ataması gerçekleştirildi. Denizli'de 7 kaymakamın ataması yapıldı. 7 kaymakamdan 3'ü vali yardımcılığına atandı.

Açıklanan karara göre Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İstanbul Zeytinburnu kaymakamlığına atanırken, İstanbul Kartal Kaymakamı Abdullah Demir Merkezefendi Kaymakamlığına atandı. Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı. Yerine Aydın Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Buldan Kaymakamlığına atandı. Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, Kırşehir Vali Yardımcılığına, Elazığ Keban Kaymakamı Hasan Akbulut Çivril kaymakamlığına atandı.

Baklan Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Hatay Kumlu Kaymakamlığına, Çardak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt Şırnak Güçlükonak Kaymakamlığına, Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu Hakkari Vali Yardımcılığına, Bekilli Kaymakamı Dilan Şenoğlu Artvin Vali Yardımcılığına, Muğla Ula Kaymakamı Baha Başçelik Denizli Vali Yardımcılığına atandı. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına yönelik görev yerleri değişikliği sebebiyle, Denizli il Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık Erzincan İl Jandarma Komutanlığına atandı. Yerine Kars İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek Denizli İl Jandarma komutanlığına atandı. - DENİZLİ