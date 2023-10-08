Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Vali'yi Ziyaret Etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret ederek Kent Konseyi çatısı altında Denizli'de yapılan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti. Değirmenci ziyarette yaptığı konuşmada, Kent Konseyi'nin tamamen gönüllü kişilerden oluştuğunu, gönüllülük kültürünün Denizli'deki çalışmalarına rehberlik ettiğini ifade ederek, "Yönetim kurullarında yer alan arkadaşlarımızın her biri kendi mesleklerinden, evlerinden, işlerinden ve ailelerinden feragat ederek 'İnsanlara nasıl bir faydam dokunur?' diye dertlenen gönüllü arkadaşlarımız. Buna gönüllülük kültürü diyorum. Gönüllülük kültürünün önemini kendileri yaşamakla birlikte gelecek nesillere de anlatarak rol model oluyorlar. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Denizli'mizin geleceğinin planlanmasında sosyo-kültürel anlamda gelişiminin sağlanması adına gerçekten sorumluluk sahibi bir müessese" diye konuştu. Kent Konseyi'nin yapılanmasını anlatan Değirmenci, "Toplumun pek çok kesiminde neye ihtiyaç varsa Kent Konseyi olarak orada bulunmaya çalıştık. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak Mahalle Meclisleri kurduk. İnsanlar bize gelsin diye beklemedik, vatandaşlarımızı ziyaret ederek mahalle ölçeğinde meclisler kurduk. Denizli'de güzel hizmetler ve projeler yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Hep birlikte gayret edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin oldukça aktif bir kurum olduğunu ve ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise, "Kent Konseyleri bütün illerimizde var. Ancak Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi oldukça aktif. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte özellikle belediyelerimiz başta olmak üzere Kent Konseylerimiz ile birlikte ilimizin gelişimine katkı sağlayacak olan çalışmaları destekleyeceğiz. Kent Konseylerinde toplumun her kesiminden insanların yer almasından dolayı istişareli bir şekilde kentin geleceğine yön vermek için tüm paydaşlarımız ile birlikte hep birlikte çalışmaların içerisinde yer alıp, sizlerle birlikte şehrimizin geleceğine katkı sağlayacağız. Ziyaretinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ