Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı görevi Ozan Demirbaş'a devredildi

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş, görevi Serdar Faralyalı'dan Demokrat Parti'nin İzmir İl Başkanlığı görevini devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Demirbaş, "Siyasetin odağının insan olduğunu hatırlatan, kadınların, gençlerin, emeklilerin, çiftçilerin, kısacası sesi az duyulan kitlelerin yanında, sorunlarına çözüm olmak için yola çıkıyoruz" dedi.

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş, görevi Serdar Faralyalı'dan Demokrat Parti'nin İzmir İl Başkanlığı görevini devraldı. Devir teslim törenine Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun da katıldı. Demirbaş, törende şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında; Genel Başkanımız Gültekin Uysal ve Genel İdare Kurulumuzun tensipleri ile demokrasinin kalesi İzmir'de; 'Yeter, söz yeniden milletin' diyerek göreve başlamış bulunmaktayım.

İzmir merkezli tüm Ege'ye yayılan, tüm Ege'den ise Türkiye siyasetine, siyasetin odağının insan olduğunu hatırlatan, kadınların, gençlerin, emeklilerin, çiftçilerin, kısacası sesi az duyulan kitlelerin yanında, sorunlarına çözüm olmak için yola çıkıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesi için sanayi ve tarımın gözbebeği İzmir'in hak ettiğini alması için herkesi dinleyen, herkese dokunan siyaset için yola çıkıyoruz. Merkez sağ efsanesini yaşayan bu güzel topraklara hizmet için, Demokrasiye ve Cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığımızla birlikte tüm İzmirli hemşehrilerimizi çözüm odaklı siyaset için beraber olmaya çağırıyoruz."