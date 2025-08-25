Demokrat Parti'den Türkiye-Ermenistan İlişkileri için Çağrı

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye- Ermenistan ilişkilerine yönelik "Artık haklı gerekçelerle kapattığımız kapıları açmanın, bölgesel barışa, kardeşliğe ve refaha katkı sunmanın zamanı gelmiştir." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan ile ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi üzerine Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapılarının kapatıldığını anımsatan Altıntaş, Türkiye'nin haklı gerekçelerle bu politikayı sürdürdüğünü vurguladı.

Altıntaş, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesinin önündeki engellerin bugün itibarıyla ortadan kalktığını söyleyerek, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapılarının açılması ertelenemez bir gerekliliktir. Bu adım, yalnızca iki ülke halkının değil, tüm Güney Kafkasya'nın barış, refah ve istikrarına hizmet edecektir. Bugün Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat vardır. Artık haklı gerekçelerle kapattığımız kapıları açmanın, bölgesel barışa, kardeşliğe ve refaha katkı sunmanın zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.