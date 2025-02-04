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Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı

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Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, CHP'ye katıldı. Enginyurt ile Uzun'un rozetlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Enginyurt konuşmasında, "Biz CHP'ye benzemeye, CHP'yi kendimize benzetmeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik." dedi.

Son dönemde siyasi partiler arasında milletvekili ve üst düzey yönetici istifaları ve transferleriyle ilgili hareketlilik sürüyor. Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşmasına başlamadan önce Enginyurt ve Uzun'un rozetini taktı. Özel, "Muhalefeti parçalama girişimlerine karşı tavır geliştiriyoruz." diye konuştu.

"BİRLİKTE MÜCADELE İÇİN GELDİM"

Salih Uzun, "Ben buraya tümüyle değişerek gelmedim, sizi değiştirmek için de gelmedim. Niye geldim? Çünkü bugün yapılacak tek şey birleşme, dayanışma ve birlikte direnme, birlikte mücadele; ayrı ayrı değil" dedi.

Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt ve Sabri Uzun CHP'ye katıldı

"KURTULUŞUN SON KALESİ CHP'YE GELDİK"

Uzun'un ardından kürsüye çıkan Enginyurt, konuşmasına İzmir Marşı'nın sözleriyle başlayıp şöyle devam etti: "Sayın başkan (Özgür Özel) geçmişte benden çok çekti. Ben Özgür Özel'e bir kez daha teşekkür ederim. Kendisi benden davasını vazgeçerek helalleştik. Siz Soma'dakilerle helalleştiniz mi, siz Bolu'da kaybettiğimiz 78 canımızla helalleştiniz mi, siz mülakatta elenen Mert kardeşimizle helalleştiniz mi? Biz CHP'ye benzemeye, CHP'yi kendimize benzetmeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Biz kurtuluşun son kalesi CHP'ye geldik. Öylesi bir dönemdeyiz küçük büyük kavgası yapacak bir dönemde değiliz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi bir olma, iri olma, diri olma zamanımızdır. Başımızdaki ya benimsin ya kara toprağın diyor. Senin de kara toprağın da olmayacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaya geldik. Bize korkmuyor musunuz diye soruyorlar, biz korkuyu Kerbala'da yendik. Saraylarda yaşayıp Yezid olmaktansa Kerbela'da şehit olan Hüseyin olmaya geldik. Biz CHP'nin helal oylarıyla seçildik. O oyları harama çevirmedik."

Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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