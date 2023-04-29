Demirtaş'tan, Ahmet Şık'ın kendisi hakkındaki sözlerine manidar yanıt

Türkiye İşçi Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın sokakta bir vatandaşla girdiği diyalog tartışma yarattı. Şık, TİP'in de üyesi olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çatı partisi olan ve hakkındaki kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçime giren HDP'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SELAHATTİN BUGÜN CANIMIZA OKUMUŞ"

Görüntülerde bir vatandaşla sohbet eden Şık, "Selahattin bugün canımıza okumuş güya aynı ittifaktayız. Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmaz" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından Şık eleştirilerin odağında yer aldı. Twitter hesabından bir açıklama yapan Ahmet Şık, "Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP'li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP'li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum. Öncelikle 14 Mayıs'a dek ve sonrasındaki ortak mücadele geleceğimiz boyunca da yegane çabam, barış ve kardeşlik arzumuza zarar vermemek, ittifakımızda cisimleşen umutlara gölge düşürmemek olacak." dedi.

DEMİRTAŞ'TAN YANIT GELDİ

Bu açıklamanın ardından tutuklu bulunan Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Demirtaş, "Seçime 14 gün var. Kim ne derse desin, dikkatimizi asla dağıtmadan işimize bakalım. Halkımıza zafer sözümüz var, önce bunu yerine getirelim. Ve Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz. An serkeftin an serkeftin." ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA TİP'TEN: KASTINI AŞAN İFADELER İÇERİYOR

TİP'ten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Ahmet Şık'ın bugün kamuoyuna yansıyan sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir. Bu sebeple, başta HDP'li dostlarımız olmak üzere ittifak güçlerimizden, Kürt halkından, sol kamuoyundan ve tüm yurttaşlarımızdan özür diliyoruz"