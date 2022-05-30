Demirtaş yazdığı mektupla 6'lı masayı yerden yere vurdu: Siz hiç utanmıyor musunuz? - Haberler

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 5,5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yayınlanan yeni yazısında muhalefeti adeta topa tuttu.

"PARTİLERİN AÇIKLAMALARI İNSANLARIN SORUNLARINA ÇÖZÜM OLMUYOR"

Kendisini "kararsız" bir seçmen yerine koyarak, partilerin söylemlerinin bu kararsızlığı gidermediğini belirten Demirtaş, muhalefet liderlerinin açıklamalarının insanların sorunlarına çözüm olamadığını ifade etti.

"ÇOCUKLARIM İÇİN HALA KORKUYORUM VE NE YAPACAĞIM BİLEMİYORUM"

Türkiye'de yüzde 70'lik bir kesimin değişimden yana olduğunu ancak muhalefet liderlerinin hiçbir şey söylemediklerini belirten Demirtaş, artigercek'te yer alan yazısında özetle şu ifadeleri kullandı;

"Çocuklarım için halen korkuyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum. Yukarıda sözünü ettiğim ortalama bir seçmen olarak sabah CHP'li oluyorum, öğlene doğru İYİ Partiliyim, öğleden sonra DEVA'ya geçiyorum, sonra HDP'de karar kılıp akşam Gelecek Partisi'ne meylediyor, gece Saadet Partisi diyorum ve uyumadan önce yine kararsız kalıyorum.

"ŞU PERİŞAN HALDE MİLYONLARA BAKIP UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Şu perişan haldeki on milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz? Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin. Durumun vahametine ve ciddiyetine uygun bir duruşla ortak ve somut bir mesajda buluşup memleketi uçurumun dibinden çıkarın. Sorumluluk da vebal de hepinizdedir."

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