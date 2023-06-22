Demirtaş'ın basın danışmanı: Bana kalırsa aktif siyasete hemen dönmesi gerek ama fikrimi sormadı henüz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karavil verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirtaş'ın siyasetten kopmadığını belirten Karavil, "Bana kalırsa Demirtaş'ın aktif siyasete hemen dönmesi gerek ama benim fikrimi sormadı henüz. Sorarsa şöyle söyleyebilirim: 'Kendi hakkınızda tek başınıza karar verme ayrıcalığınız yok, belirleyici olan halkın, tabanın ne istediğidir'" diye konuştu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sonrası partisinin oylarındaki düşüşe dair tespitlerini anlatıp aktif politikayı bıraktığını duyurmuştu. Konuya ilişkin bir röportaj veren basın danışmanı Zınar Karavil, Demirtaş'ın aktif siyasete dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya "Bana kalırsa Demirtaş'ın aktif siyasete hemen dönmesi gerek ama benim fikrimi sormadı henüz. Sorarsa şöyle söyleyebilirim: 'Kendi hakkınızda tek başınıza karar verme ayrıcalığınız yok, belirleyici olan halkın, tabanın ne istediğidir.'"

"SADECE BİR SÜRELİĞİNE UZAKLAŞTI"

BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'ye konuşan Karavil, Demirtaş'ın siyasetten kopmadığını sadece 'aktif siyasetten' bir süreliğine uzaklaştığını ve bir noktada geri dönebileceğini savundu.

"DEMİRTAŞ HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYİ DEĞERLENDİREN BİRİ"

Son açıklamaları sonrası hem HDP içinden hem de sosyal medyadan Demirtaş'a 'aktif siyaseti bırakmaması' için çağrılar gelmişti. Demirtaş'ın da bu çağrıları önemsediğini belirten Karavil şunları söyledi: "Demirtaş olumlu ya da olumsuz her türlü eleştiriden, her bakış açısındaki görüşten yararlanan biri. Ne var ki bu konuda bana herhangi bir şey söylemedi."

Demirtaş ve basın danışmanı Zınar Karavil.

"UZUN SÜRE AYRI KALMASI SEVGİYE, SAYGIYA HAKSIZLIK OLUR"

Demirtaş için, "Böyle birinin aktif siyasetten uzun süre ayrı kalması o sevgiye, değere, saygıya haksızlık olur" diyen Karavil, şunları kaydetti; "Bence hemen (siyasete dönmeli). Çünkü büyük bir boşluk var. Üç büyük muhalefet partisi kongre aşamasında. Öte yandan iktidar yeni anayasa diyor, sert bir ekonomik modelin sesleri geliyor.

"BELİRLEYİCİ OLAN HALKIN, TABANIN NE İSTEDİĞİDİR"

Emekçiler, ezilenler, kadınlar, Kürtler, Aleviler için iyi bir döneme girmediğimiz açık. Gençlerin önemli bir bölümü siyasetten nefret eder hale getirildi. Halka gerçekçi bir umut gerekiyor, sağlam bir bakış açısı gerekiyor. Bunları verebilen herhangi bir parti ya da lider de görünmüyor. Dolayısıyla bana kalırsa Demirtaş'ın aktif siyasete hemen dönmesi gerek ama benim fikrimi sormadı henüz. Sorarsa şöyle söyleyebilirim: "Kendi hakkınızda tek başınıza karar verme ayrıcalığınız yok, belirleyici olan halkın, tabanın ne istediğidir."