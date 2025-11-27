Haberler

DEM Partisi'nden Selahattin Demirtaş ve Kobani Davası Tutsakları İçin Serbest Bırakılma Talepleri

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, basın toplantısında Selahattin Demirtaş ve diğer tutsakların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelik sorular yönelten Doğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını talep etti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da sormak istiyoruz, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için ne bekleniyor? Niye bu suç işleme haline seyirci kalıyorsunuz? Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere Kobani davasından tutsak herkes serbest bırakılmalı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalı" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı ziyaretine ilişkin, "Bir yılı geride bırakan barış ve demokratik toplum sürecinde komisyonun aldığı bu kararı çok önemli bulduğumuzu ve bu kararla birlikte gerçekleşen ziyaretin kritik bir eşiği geride bıraktığını ifade etmiştik. Bu kararın alınmasında emeği geçen, bunun için mücadele eden, engelleyen değil; destekleyen bir tutum sergileyen ve dolayısıyla kalıcı barışa güç veren herkese müteşekkiriz. Türkiye adına, toplum adına müteşekkiriz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı'da Öcalan'la görüşmesi, önemli olduğu kadar tarihi bir görüşmedir de. Tarihi, çünkü Kürt sorununun demokratik çözümünün birincil muhatabıyla ilk defa böyle bir temas kuruluyor. 'Bu diyalog, sürece güç ve ivme kazandıracak nitelikte bir diyalog olacaktır' dedik bugüne kadar. Bundan sonra da bunun nasıl bir güç ve ivme kazandıracağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

'BEKLENTİMİZ; GÖRÜŞME TUTANAKLARININ ERİŞİLEBİLİR OLMASI'

Doğan, "Komisyonun raporunun bir an önce tamamlanmasının, Genel Kurul'da hukuki düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesinin, hepimiz açısından çok önem arz eden bu başlıkları konuşmamızın ve güvence altına almamızın zamanı. Beklentimiz; Öcalan'la görüşme tutanakların kamuoyuna açık bir biçimde, erişilebilir olması. Başta CHP olmak üzere komisyonda yer alan diğer siyasi partilerin temsiliyetinin de komisyon adına İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşen heyette olmasını çok arzu ederdik. Olması gereken buydu. Çünkü Türkiye meselesinden bahsediyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da sormak istiyoruz, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için ne bekleniyor? Niye bu suç işleme haline seyirci kalıyorsunuz? Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere Kobani davasından tutsak herkes serbest bırakılmalı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalı" diye konuştu.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
