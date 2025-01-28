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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

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DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza verildi.

Gazetecilik faaliyeti yürüttüğü dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan DEM Partili Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş'ın yargılandığı davanın 7'nci duruşması bugün görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

AVUKATLARI BERAAT TALEP ETTİ

Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.

SOFYA ALAĞAŞ KİMDİR?

Sofya Alagaş, 1990 yılında Siirt'in Pervari ilçesinin Erkent köyünde doğdu. 1993 yılında ailesiyle Adana'ya yerleşen Alagaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da tamamladı. Bir süre muhabirlik yapan Alagaş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı.

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Kayyum yükleniyor

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Haber YorumlarıFrancis_Ford_Cappola:

terörden dosyası olanlar aday dahi olmamalı.

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Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Sofya mı... mşlh artık isim bile saklama gereği duymuyorlar... Netanyahu gelse ortak aday olsa İmamoğlu kadar oy alır halk bu kadar uyutuldu maalesef..

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