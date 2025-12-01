DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeyle devam etti.

Gözler süreçle ilgili atılacak yeni adımlara çevrilmişken İstanbul'un göbeğinde düzenlenen bir eylemde yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Sancaktepe'de düzenlenen "Ekmeğimiz İçin Buluşuyoruz" eyleminde atılan sloganlara müdahale eden polislere tepki gösterdi.

Kalabalıktan atılan "Biji serok Apo" sloganına müdahale eden polis ekiplerine Temelli "O sloganların kanunsuz olduğuna sen karar veremezsin. Bu halk kararı verir" tepkisini gösterdi.