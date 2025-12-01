Haberler

DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki
Güncelleme:
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul'da düzenlenen eylemde atılan "Biji serok Apo" sloganına müdahale eden polis ekiplerine tepki gösterdi. Eline megafonu alan Temelli "O sloganların kanunsuz olduğuna sen karar veremezsin. Bu halk kararı verir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeyle devam etti.

İSTANBUL'DA TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Gözler süreçle ilgili atılacak yeni adımlara çevrilmişken İstanbul'un göbeğinde düzenlenen bir eylemde yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü.

POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Sancaktepe'de düzenlenen "Ekmeğimiz İçin Buluşuyoruz" eyleminde atılan sloganlara müdahale eden polislere tepki gösterdi.

"SLOGANLARIN KANUNSUZ OLDUĞUNA SEN KARAR VEREMEZSİN"

Kalabalıktan atılan "Biji serok Apo" sloganına müdahale eden polis ekiplerine Temelli "O sloganların kanunsuz olduğuna sen karar veremezsin. Bu halk kararı verir" tepkisini gösterdi.

Kaynak: ANKA / Politika
